Công an Phú Thọ bắt gọn 2 đối tượng dùng dao cướp tài sản trong đêm

Chỉ sau 7 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ hai đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại xã Bình Tuyền, thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan.

Nguyễn Hinh

Ngày 31/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an xã Bình Tuyền và các lực lượng liên quan làm rõ hai đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại xã Bình Tuyền.

Trước đó, khoảng 12h ngày 29/12, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo của Công an xã Bình Tuyền về việc anh L.V.T. (SN 2007, trú tại xã Tân An, tỉnh Tuyên Quang) trình báo bị cướp tài sản.

607413951-1195274446066440-2345989797839283557-n.jpg
Hai nghi phạm cùng tang vật của vụ án. Ảnh: CA

Theo nội dung trình báo, khoảng 3h ngày 27/12, anh L.V.T. chở bạn đi trên xe mô tô Honda Vision, chưa gắn biển kiểm soát, lưu thông trên tuyến đường tỉnh 302B, đoạn giao cắt với đường liên thôn thuộc thôn Thích Trung, xã Bình Tuyền thì bị hai đối tượng nam giới đi xe mô tô không biển kiểm soát vượt lên ép sát.

Các đối tượng dùng dao đe dọa, cướp hai điện thoại iPhone 12 Pro Max và một xe mô tô Honda Vision rồi nhanh chóng tẩu thoát. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 57 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 7 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã xác minh, bắt giữ hai đối tượng gây án là Dương Vũ Ngọc Toàn (SN 2007, trú tại xã Quang Minh, TP Hà Nội), bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình và Nguyễn Văn Dũng (SN 2006, trú tại xã Nội Bài, TP Hà Nội), bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Quang Minh, TP Hà Nội. Tang vật của vụ án được thu giữ đầy đủ.

607261896-1195274492733102-1844096453495814318-n.jpg
Cơ quan công an dựng lại hiện trường vụ việc. Ảnh: CA

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài nên đã bàn bạc, chuẩn bị hung khí, phương tiện để chặn người đi đường cướp tài sản. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn sang tỉnh Bắc Ninh và bán một chiếc điện thoại cướp được để lấy tiền tiêu xài.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Dương Vũ Ngọc Toàn và Nguyễn Văn Dũng để điều tra về hành vi cướp tài sản.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Đối tượng cướp tài sản bị bắt giữ sau 16 giờ gây án.

(Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp)

