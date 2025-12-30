Phát hiện lò chế biến mỡ bẩn tại Hà Tĩnh

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, lập biên bản xử lý một cơ sở sản xuất, kinh doanh mỡ bẩn tại xã Đức Thịnh.

Ngày 30/12, thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 xã Đức Thịnh tiến hành kiểm tra cơ sở chế biến mỡ động vật của hộ kinh doanh N.V.H (trú thôn Đại Lợi, xã Đức Thịnh).

Khu vực chế biến mỡ không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang tàng trữ, kinh doanh 250 kg mỡ động vật thành phẩm và 70 kg mỡ chưa chế biến không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Số thực phẩm trên đã biến đổi màu sắc, không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

Hiện, Đội Quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định pháp luật.