Phát hiện lò chế biến mỡ bẩn tại Hà Tĩnh

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, lập biên bản xử lý một cơ sở sản xuất, kinh doanh mỡ bẩn tại xã Đức Thịnh.

Hạo Nhiên

Ngày 30/12, thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 xã Đức Thịnh tiến hành kiểm tra cơ sở chế biến mỡ động vật của hộ kinh doanh N.V.H (trú thôn Đại Lợi, xã Đức Thịnh).

image.jpg
Khu vực chế biến mỡ không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang tàng trữ, kinh doanh 250 kg mỡ động vật thành phẩm và 70 kg mỡ chưa chế biến không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Số thực phẩm trên đã biến đổi màu sắc, không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

Hiện, Đội Quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định pháp luật.

Xã hội

Bắt giữ hơn 200kg thực phẩm 'bẩn' ở Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, thu giữ hơn 200kg thực phẩm không có nhãn mác hàng hóa, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.

Ngày 27/12, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ xe tải chở hơn 200kg thực phẩm không có nhãn mác hàng hóa, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.

Trước đó, vào khoảng 20h20 ngày 25/12, tại Km 486 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận phường Nam Hồng Lĩnh, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ Quốc lộ 1A, tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 43H-028.16 do tài xế Bơ Nướch Lý (SN: 1995, xã Thạnh Mỹ, TP Đà Nẵng) điều khiển.

Sống Khỏe

Quảng Trị tiêu hủy hàng nghìn loại mỹ phẩm, thực phẩm 'lậu'

Đây là những mặt hàng nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, hàng quá hạn sử dụng, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 30/12, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tổ chức họp, thống nhất phương án và tiến hành tiêu hủy số tang vật vi phạm hành chính đã bị tịch thu theo quy định.

Theo đó, số hàng hóa bị tiêu hủy gồm 5.005 đơn vị sản phẩm, chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, các loại thực phẩm, bia chai và một số sản phẩm thời trang như áo, quần, với tổng trị giá gần 270 triệu đồng.

Sống Khỏe

Hà Tĩnh phát hiện 200 kg chân giò đông lạnh không rõ nguồn gốc, bốc mùi

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện hàng trăm kg chân giò đông lạnh không có giấy tờ hợp lệ, xử phạt và tiêu hủy để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tối ngày 25/12/2025, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, Chi cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Quốc lộ 1A (Phòng CSGT) tiến hành khám phương tiện vận tải mang biển kiểm soát 43H-026.16 do ông Bơ Nướch Lý (trú tại Pà Dấu 1, xã Thạnh Mỹ, Thành phố Đà Nẵng) điều khiển.

Trong quá trình khám phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trong khoang chứa hàng hóa có 4 thùng xốp, bên trong chứa chân giò đông lạnh (rút xương), với tổng trọng lượng hơn 200 kg, trị giá hàng hóa trên 17 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa không có nhãn hàng hóa, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa, đang trong giai đoạn phân hủy và bốc mùi hôi thối, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

