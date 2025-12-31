Hà Nội

Xã hội

Trùm giang hồ Vi 'Ngộ' lĩnh thêm 3 năm tù vì tội đưa hối lộ

Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Nguyễn Văn Vi tức Vi "Ngộ" thêm 3 năm tù về tội "Đưa hối lộ".

Thanh Hà

Ngày 31/12, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm công khai bị cáo Nguyễn Văn Vi (SN 1981, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa về tội "Đưa hối lộ".

Hai bị can Hoàng Nam Liên (SN 1966) - nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc; Lê Cao Tâm (SN 1972) trú tại phường Thành Vinh, đều thuộc tỉnh Nghệ An cùng bị đưa ra xét xử về tội "Môi giới hối lộ" và “đánh bạc”.

image.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, vốn có mối quan hệ từ trước, Nguyễn Văn Vi đã liên hệ, nhờ Hoàng Nam Liên “chạy” giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa "Chua") đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam số 3, đóng trên địa bàn xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Trong các năm 2023 và 2024, Nguyễn Văn Vi đã chuyển cho Liên 350 triệu đồng để "chạy án".

Hoàng Nam Liên khai đã nhận số tiền trên từ Vi và đưa cho ông Phan Quý Hương, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An 280 triệu đồng với mục đích xin giảm án phạt tù cho Hòa "Chua". Số tiền còn lại Hoàng Nam Liên hưởng lợi, sử dụng chi tiêu cá nhân.

Liên còn có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với Lê Cao Tâm vào ngày 10/7/2024 với số tiền 5,85 triệu đồng.

Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tách hành vi Nhận hối lộ và tài liệu liên quan ông Phan Quý Hương, chuyển Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã bày tỏ ăn năn, hối cải và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ khung hình phạt.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân của các bị cáo cũng như phần tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt: Nguyễn Văn Vi 3 năm tù về tội Đưa hối lộ, Hoàng Nam Liên 3 năm tù về tội Môi giới hối lộ và đánh bạc; Lê Cao Tâm 6 tháng tù về tội đánh bạc.

