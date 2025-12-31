Hà Nội

Xã hội

Cảnh sát giao thông đường thủy Lào Cai mạnh tay xử lý vi phạm

Năm 2025, Đội CSGT đường thủy số 2 (Công an tỉnh Lào Cai) đã kiểm soát 1.198 lượt phương tiện, phát hiện 158 trường hợp vi phạm,tạm giữ 25 phương tiện.

Mạnh Hưng

Ngày 31/12, Trung tá Nguyễn Tiến Trung - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, năm 2025, Đội CSGT đường thủy số 2 đã tổ chức 409 ca tuần tra kiểm soát, 1.928 lượt cán bộ chiến sĩ; kiểm soát 1.198 lượt phương tiện.

cats.jpg
Cán bộ Đội CSGT đường thủy số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền đối với tàu thuyền trên hồ Thác Bà.

Qua đó, phát hiện 158 trường hợp vi phạm; phạt tiền nộp ngân sách nhà nước (125 trường hợp) 391,5 triệu đồng; tạm giữ 25 phương tiện, 133 giấy tờ, 13 bộ sung kích điện (Bàn giao lực lượng Công an xã 13 phương tiện + 13 bộ sung kích điện); đình chỉ 25 bến đò ngang sông, bến bãi.

1.jpg
Đội CSGT đường thủy số 2 phát hiện trường hợp người dân sử dụng kích điện để đánh bắt cá tại khu vực hồ Thác Bà.

Cũng trong năm 2025, tại Cảng Hương Lý (xã Yên Bình), Đội CSGT đường thủy số 2, đã tổ chức 1 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông đường thủy nội địa cho 97 hợp tác xã, chủ doanh nghiêp, chủ bến bãi, thuyền viên trên hồ Thác Bà, sông Hồng.

Tại buổi tuyên truyền đội đã tổ chức phát 82 áo phao, ký cam kết cho 97 cá nhân, tổ chức; đồng thời thực hiện chương trình đổi áo phao lấy súng tự chế, đã vận động giao nộp được 3 súng kíp tự chế…

Ngoài ra, tại sông Chảy (hồ Thác Bà), Đội CSGT đường thủy số 2 còn phối hợp với Cục hàng hải và Cục đường thủy Việt Nam, tổ chức 1 buổi tuyên truyền an toàn giao thông đường thủy cho 150 chủ phương tiện thuỷ nội địa và người điều khiển phương tiện thủy nội địa, phát 150 áo phao, 150 phao cứu sinh.

Đội CSGT đường thủy số 2 cũng xây dựng viết bài, đăng tải, chia sẻ 237 tin bài tuyên truyền trên Fanpage của Đội Cảnh sát đường thủy với các nội dung cảnh báo, hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn, chấp hành các quy định của pháp luật về TT-ATGT đường thủy nội địa, luật thủy sản, văn bản pháp luật.

cats-8459.jpg
Các cán bộ Đội CSGT đường thủy số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai làm nhiệm vụ trên khu vực hồ Thác Bà.

Chia sẻ với báo chí, một lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đang thực hiện kế hoạch cao điểm, tuần tra liên tục, lập chốt kiểm soát, tuyên truyền tại các bến đò và thôn ven hồ. Song song với việc xử lý nghiêm vi phạm thì lực lượng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai sẽ tuyên truyền. Đối với trường hợp vi phạm cố ý, tái diễn, thì buộc phải xử lý theo pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: CSGT phối hợp bắt giữ 3 nghi phạm cố ý gây thương tích bỏ trốn trên xe khách. (Nguồn: Cục CSGT).

#Đội CSGT đường thủy số 2 #Cảnh sát giao thông đường thủy Lào Cai #Công an tỉnh Lào Cai

