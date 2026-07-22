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Xã hội

Hơn 167.000 dữ liệu tuyển sinh cần rà soát trước thời điểm lọc ảo

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương hoàn tất rà soát hơn 167.000 dữ liệu tuyển sinh trước 17h ngày 24/7.

Bình Nguyên

Bộ GD&ĐT vừa có công văn số 4619/BGDĐT-GDĐH gửi các cơ sở giáo dục đại học về việc rà soát, cập nhật dữ liệu tuyển sinh trình độ đại học và cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Theo Bộ GD&ĐT, quá trình kiểm tra hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung đã phát hiện nhiều tồn tại liên quan đến học bạ THPT, chứng chỉ ngoại ngữ, phiếu đăng ký và giấy tờ minh chứng ưu tiên. Những lỗi dữ liệu này cần được khắc phục ngay lập tức để không làm ảnh hưởng xấu đến kết quả xét tuyển của thí sinh.

Hiện còn 125.056 trường hợp chưa được duyệt minh chứng; 28.604 trường hợp có điểm ngoại ngữ nhưng thiếu mã môn; 7.475 trường hợp có điểm ngoại ngữ 2 nhưng chưa có mã môn; 3.114 trường hợp có mã môn nhưng chưa có điểm ngoại ngữ; 371 phiếu đăng ký chờ duyệt hoặc sai thông tin; 2.616 trường hợp cần rà soát lại khu vực ưu tiên.

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Ảnh minh họa: BETU. Nguồn VOV2

Tổng số khoảng trên 167 nghìn trường hợp chưa duyệt minh chứng, chưa cung cấp đủ dữ liệu.

Bộ GD&ĐT yêu cầu việc rà soát, cập nhật phải hoàn thành trước 17h ngày 24/7/2026. Theo Bộ, dữ liệu không đầy đủ hoặc thiếu chính xác có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả xét tuyển của thí sinh. Đối với những phiếu đăng ký hoặc minh chứng chưa được phê duyệt, hệ thống sẽ không đủ điều kiện xuất dữ liệu xét tuyển cho các trường đại học, cao đẳng.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, các cơ sở đào tạo sẽ thực hiện xét tuyển và lọc ảo từ ngày 4 đến 9/8, trước khi công bố điểm chuẩn đợt 1 sau 17h ngày 10/8. Việc hoàn thiện dữ liệu trước thời hạn được xem là bước quan trọng nhằm bảo đảm quá trình xét tuyển diễn ra chính xác, minh bạch và đúng quy định.

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