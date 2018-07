“Soi” danh tính Công ty CTK biến đất quốc phòng thành bất động sản

Theo giới thiệu trên website của mình, CTK Group chuyên đầu tư lĩnh vực bất động sản bao gồm nhà ở, chung cư, căn hộ dịch vụ, khu phức hợp, khách sạn, khu nghỉ dưỡng… CTK gồm 4 thành viên: Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Trường Thịnh (Truong Thinh ICC); Minh Nguyen Long; Nam Thanh Construction; và CTK Land.



CTK khởi thủy là một công ty chuyên về lĩnh vực xây dựng rồi bắt đầu tham gia đầu tư dự án căn hộ chung cư đầu tiên, sau đó dần hình thành nên một tập đoàn không chỉ chuyên về đầu tư xây dựng mà còn là một công ty đa ngành, đa dịch vụ.

Hiện, người đại diện của CTK là ông Nguyễn Văn Hòa và Giám đốc là ông Nguyễn Xuân Hải.

Cũng trên phần giới thiệu của Công ty tại website http://ctkgroup.com.vn/ CTK tự hào giới thiệu 4 dự án nổi bật đã thực hiện cùng sứ mệnh “sự hài lòng của khách hàng là thành tựu lớn nhất của CTK Group” gồm The Western Capital, The Westerm Capital, SaiGon South Plaza, Depot Metro Tower Tham Luong. Tuy nhiên, khi tìm hiểu về các dự án này thì điều gây ngạc nhiên là có tới 2/4 dự án của CTK từng khiến báo chí tốn không ít giấy mực.

trong quá trình hoàn thiện pháp lý để thực hiện giao dịch song đã được rao bán rộng rãi.

Báo Dân Việt cho biết, trong thông cáo báo chí gửi đến các cơ quan truyền thông vào ngày 17/12/2016, chủ đầu tư khẳng định, ngày đầu tiên mở bán đã giao dịch thành công 200 chỗ và phải bung thêm 300 căn để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Tuy nhiên, trả lời về vấn đề này, đại diện của dự án cho biết: Việc rao bán dự án là do c hủ đầu tư không thể kiểm soát được các thông tin không chính thức về dự án trên các trang quảng cáo, tin rao quảng cáo hay tin bài khác của các cá nhân, tổ chức không đại diện cho chủ đầu tư tự đăng tải công bố. C hủ đầu tư vẫn chưa mở bán dự án khi chưa đủ điều kiện của pháp luật, cũng không có bất cứ hình thức giao dịch nào với khách hàng.

Bên cạnh người "anh em" của mình, dự án SaiGon South Plaza cũng từng vướng phải nghi vấn mập mờ ủy quyền cho một đơn vị khác thu tiền bán căn hộ bất hợp pháp. Theo báo Sài Gòn tiếp thị, trong vai khách hàng đang có nhu cầu mua căn hộ dự án SaiGon South Plaza, phóng viên Sài Gòn tiếp thị được một người giới thiệu là nhân viên tư vấn của Công ty cổ phần CTK Land (gọi tắt là CTK Land) tên A cho biết, dự án Trung tâm thương mại – dịch vụ và chung cư Vinaland Tower (P. Phú Mỹ, Q.7) do Công ty Vinaland làm chủ đầu tư trước đây nay đã đổi tên thương mại thành dự án Trung tâm thương mại – dịch vụ và chung cư SaiGon South Plaza.



Không chỉ vậy, theo nhân viên này cung cấp, ngay cả đơn vị được ủy quyền thu hộ các khoản đặt chỗ, đặt cọc và thanh toán của khách hàng mua sản phẩm căn hộ và lô thương mại của dự án Vinaland Tower cũng đổi tên.



Cụ thể, theo phản ánh củadự án The Western Capital (Lý Chiêu Hoàng, Quận 6, TP.HCM) được chính thức giới thiệu ra thị trường từ ngày 17/12/2016, được môi giới rao bán rầm rộ trên các trang mạng với lời giới thiệu là dự án biểu tượng thịnh vượng khu Tây. Mặc dù vậy, đến thời điểm báophản ánh (tháng 4/2017) thì trên thực tế mới chỉ là bãi đất trống. Hơn thế nữa, theo Dân Việt thì dự án này lúc đó vẫn đang