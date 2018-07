Xuất hiện thêm chiêu lừa đảo, trộm tiền ngân hàng qua email

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) mới đây cảnh báo các khách hàng về việc xuất hiện giao dịch lừa đảo qua email xảy ra tại ngân hàng này.



Ngân hàng này cho biết gần đây có một số trường hợp khách hàng chuyển tiền không đến đúng người hưởng do bị "hack” email, kẻ lừa đảo là sử dụng mạng Internet, công nghệ cao đưa thư chào giả mạo, xâm nhập vào hệ thống email của khách hàng hoặc đối tác để thay đổi thông tin về người hưởng trên Hợp đồng hoặc Phụ lục Hợp đồng hay các chứng từ liền quan, yêu cầu ngân hàng hỗ trợ đòi lại tiền từ ngân hàng nước ngoài.

Những kẻ lừa đảo, trộm tiền ngân hàng sử dụng các chiêu sửa nội dung hợp đồng ký qua email hoặc bổ sung phụ lục hợp đồng, giả mạo email để thay đổi thông tin người hưởng như: Thay đổi tinh vi tên công ty trong thư điện tử (XYZadvertising.com thành XYZaddvertising.com), thay đổi tên miền công ty thành tên miền công cộng (@yahoo.com, @gmail.com) hoặc sửa, chèn thông tin người hưởng trên hợp đồng hoặc hóa đơn.

Những kẻ lừa đảo ngày càng sử dụng những phương thức lừa đảo tinh vi để đánh cắp tiền trong tài khoản của người gửi tiền. Ảnh minh họa: M.H

Những kẻ lừa đảo này thường hướng tới nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, các công ty có tính bảo mật không cao, thiếu các quy định về an toàn khi sử dụng email… Tuy nhiên, khả năng đòi lại tiền của người mất trong trường hợp này rất khó, do kẻ lừa đảo thường rút tiền ra ngay sau khi tiền được ghi có vào tài khoản hoặc do thủ tục đòi tiền rất phức tạp từ phía các ngân hàng nước ngoài.

Vì vậy, để hạn chế rủi ro có thể xảy ra cho khách hàng của mình khi giao dịch với đối tác nước ngoài qua email, Agribank lưu ý các khách hàng một số dấu hiệu của phương thức lừa đảo này.

Hợp đồng và các giao dịch liên quan của hai bên xuất khẩu và bên nhập khẩu đều thực hiện qua email mà không xác nhận giao dịch bằng các hình thức khác (như điện thoại, fax…); Các giao dịch yêu cầu chuyển tiền thanh toán tới một tài khoản mới hoặc quốc gia mới so với giao dịch trước đó; Chỉ dẫn thanh toán qua các ngân hàng nội địa có quy mô hoạt động nhỏ hoặc các quỹ tín dụng để tận dụng hệ thống thanh toán tự động và không có mạng lưới ngân hàng đại lý rộng rãi; Chỉ dẫn thanh toán vòng vèo như thanh toán cho người hưởng ở Ý nhưng lại chỉ dẫn thanh toán qua một ngân hàng ở Mỹ và một ngân hàng ở Đức…

Bên cạnh đó, các yêu cầu giao dịch thanh toán phải nhanh chóng, giữ bí mật, thông tin thay đổi đột ngột; chuyển tài khoản từ doanh nghiệp sang cá nhân; logo trên giấy in tiêu đề không rõ ràng… đều có thể là những giao dịch lừa đảo.

Agribank cũng khuyến cáo các khách hàng của mình cần xem xét cẩn thận tất cả các email, đặc biệt là các email yêu cầu chuyển khoản có dấu hiệu khác thường. Thực hiện xác minh khi có bất kỳ chỉ dẫn thay đổi về người hưởng, thông tin về tài khoản, các chỉ dẫn thanh toán khác bằng cách liên hệ ngay với đối tác qua các kênh thông tin tin cậy khác để xác thực thông tin.

Trước Agribank, Vietcombank cũng đã có lưu ý với khách hàng về hình thức lừa đảo này. Vào giữa tháng 6, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM cũng đã phát đi thông báo gửi tới các tổ chức tín dụng trên địa bàn, cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm thông qua điện thoại giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án.