Báo Mỹ: Xe tăng T-72 là một trong những vũ khí tệ nhất

Heckler & Koch là hãng sản xuất vũ khí cá nhân tốt bậc nhất hiện nay với khẩu MP5 cực kỳ phổ biến và khẩu súng trường G3 vũ khí bộ binh tốt nhất châu Âu. Tuy nhiên, tới khẩu G36 thì danh tiếng của hãng sản xuất H&K này rõ ràng là đã bị tổn hại một cách nặng nề. Nguồn ảnh: Rifle. Theo đó mẫu súng trường tấn công G36 của H&K bị giới phân tích lẫn chính người sử dụng nó đánh giá có rất nhiều điểm hạn chế, súng có độ ổn định không cao, phức tạp trong bảo dưỡng và quan trọng nhất là độ chính xác kém sau vài trăm phát bắn. Nguồn ảnh: BI. Theo thử nghiệm của quân đội Mỹ, nếu nòng súng của G36 nóng trên 86 độ F tương đương với 30 độ C, độ chính xác ở tầm bắn 500 mét của khẩu súng này sẽ giảm xuống bằng 0. Điều đó có nghĩa là trong điều kiện thời tiết nóng 40 độ ở Hà Nội hiện tại, G36 sẽ không còn độ chính xác vốn có của nó. Nguồn ảnh: Rifle. Không những vậy, khẩu súng máy H&K MG5 của Đức thậm chí còn tồi tệ hơn. Quân đội Đức chỉ nhận ra sự tồi tệ của khẩu súng này sau khi đã đặt hàng gần 13.000 khẩu với giá trị khoảng 222 triệu USD. Nguồn ảnh: BI. Sau một thời gian xuất hiện trên chiến trường, khẩu súng máy MG5 đã thể hiện khả năng tác chiến cực kỳ tội tệ, mọi thông số của nó đều chỉ ở mức độ trung bình. Đặc biệt là khả năng chính xác thậm chí còn ở dưới độ trung bình, binh lính Đức được khuyến cáo phải bắn khẩu MG5 ở tư thế nằm để đạt được độ chính xác cao nhất có thể. Nguồn ảnh: Bush. Một điều khá bất ngờ đó là trong danh sách những loại vũ khí tệ nhất của Business Insider còn có cả chiếc xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất. Lời giải thích ngắn gọn mà tờ báo Mỹ đưa ra đó là "Bão táp Sa mạc". Nguồn ảnh: BI. Cụ thể, quân đội Mỹ ghi nhận lại một trường hợp trong chiến dịch Bão táp Xa mạc, theo đó, một xe tăng T-72 đã khai hỏa vào xe tăng M1A1 Abrams từ khoảng cách 400 yards - tương đương với khoảng 365 mét. Tuy nhiên viên đạn đã bị nảy ra và ngay lập tức chiếc T-72 này bị tiêu diệt ngược. Nguồn ảnh: Wiki. Khẩu pháo tự hành được coi là kém nhất thế giới là một sản phẩm được thiết kế bởi Triều Tiên, quốc gia hiện có sức mạnh pháo binh được coi là đáng nể bậc nhất thế giới. Khẩu pháo mang tên Koksan được Trều Tiên tự thiết kế dựa trên khung gầm xe tăng Type-59 do Trung Quốc sản xuất cùng pháo hạng nặng 170mm. Nguồn ảnh: BI. Dù có tầm bắn tối đa lên tới gần 50 km khi sử dụng đạn tăng tầm, khẩu pháo tự hành Koksan này vẫn được coi là tồi tệ nhất thế giới vì thời gian nạp đạn của nó là cực kỳ lâu và cơ cấu nạp đạn lại chủ yếu sử dụng sức người là chính thay vì sử dụng hệ thống hỗ trợ bằng máy móc. Nguồn ảnh: News. Theo một vài nguồn tin, khẩu pháo tự hành của Bình Nhưỡng này cần tới 2 phút 30 giây để nạp lại đạn cho mỗi phát bắn. Kèm theo đó là tốc độ di chuyển rất chậm chỉ khoảng 30 km/h và lượng đạn dự trữ rất ít vì nó sử dụng cỡ đạn lớn tới 170 mm. Nguồn ảnh: News. Cuối cùng là loại thiết giáp tệ nhất thế giới. Dù có điểm mạnh là chở được tới 24 người kể cả kíp điều khiển xe, thiết giáp AAV-7 vẫn được coi là loại vũ khí tồi tệ nhất thế giới vì để có được khả năng "thồ" người tốt như vậy, nó đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, đặc biệt là bọc thép và kích thước. Nguồn ảnh: Wiki. Chiếc thiết giáp này có kích thước to như một chiếc xe bus với chiều dài 7,94 mét, rộng 3,27 mét và cao 3,26 mét. Kèm theo đó là lớp giáp nơi dày nhất chỉ 45mm và hỏa lực không có gì ngoài súng phóng lựu liên thanh 40mm và súng máy. Trên chiến trường, AAV-7 thực sự là mục tiêu di động cực kỳ dễ bị tiêu diệt bởi bất cứ loại vũ khí chống tăng nào. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Kinh hãi dàn hòa lực pháo tự hành Koksan 170mm của Triều Tiên đồng loạt khai hỏa.

