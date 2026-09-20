Người đàn ông tử vong vì cá mập tấn công khi bơi trên biển

Một người đàn ông đã thiệt mạng do bị cá mập tấn công khi đang bơi ngoài khơi một bãi biển ở Australia.

AP đưa tin, một người đàn ông đã thiệt mạng do bị cá mập tấn công khi đang bơi ngoài khơi một bãi biển ở Australia vào ngày 18/9, khiến những người có mặt tại bãi biển bàng hoàng.

Theo thông báo của cảnh sát, các tàu thuyền và trực thăng đã tiến hành tìm kiếm ngoài khơi bãi biển Sorrento, phía Bắc thành phố Perth, sau vụ tấn công xảy ra vào cuối buổi sáng. Cảnh sát tin rằng “người bơi đã tử vong do vụ tấn công”.

Cảnh sát có mặt trên bãi biển Sorrento, ở Perth, Australia, ngày 18/9/2026, sau một vụ cá mập tấn công người. Ảnh: Andrew O'Connor/Australian Broadcasting Corp/AP.

Các nhân chứng mô tả nạn nhân là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, nhưng cảnh sát không tiết lộ thêm thông tin về danh tính.

Một nhân chứng của vụ việc, ông Darrel Haythornthwaite, chia sẻ với kênh truyền hình Nine Network rằng nạn nhân khi đó đang bơi cùng một người bạn, người hiện đang bị sang chấn tâm lý.

“Tôi thực sự sốc. Tôi rất thương cảm cho người bạn. Ông ấy đã xin lỗi và nói ‘Tôi đã không cứu được bạn mình”, ông Haythornthwaite kể lại với Nine. “Tôi an ủi ông ấy rằng ‘Ông không thể làm gì hơn được”.

Ryan Rowe, một cư dân địa phương, nói với tờ The West Australian rằng ông đến bãi biển ngay sau đó và được một người chứng kiến kể lại rằng “có người vừa bị cá mập cắn”.

Sau vụ việc, nhà chức trách đã tạm thời đóng cửa bãi biển, cấm người dân xuống tắm.

Trong một vụ cá mập tấn công khác, một người lướt sóng đã bị thương nặng ở chân gần Geraldton, cách Perth khoảng 400 km về phía Bắc, hôm 14/9.

Đã có 5 vụ cá mập tấn công gây tử vong tại Australia trong năm nay.

Trước đó, 3 người đã bị cá mập tấn công và tử vong ngoài khơi bờ biển Australia chỉ trong 4 tuần vào tháng năm và tháng sáu. Vào tháng một, một bé trai 12 tuổi đã tử vong tại bệnh viện vài ngày sau khi bị cá mập bò tấn công ở cảng Sydney.

Theo Cơ sở Dữ liệu Sự cố Cá mập Australia - một dự án hợp tác giữa Tổ chức Bảo tồn Taronga, Đại học Flinders và chính quyền bang New South Wales - kể từ năm 2000, trung bình mỗi năm Australia ghi nhận từ 2 đến 3 vụ cá mập tấn công người gây tử vong.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nhiều người liều mạng tiếp cận cá mập ở Israel năm 2025