Xả súng ở Australia, 3 người thiệt mạng

3 người đã thiệt mạng và 1 người khác bị thương trong vụ xả súng tại một thị trấn ở Australia.

Trang People dẫn thông cáo báo chí của Cảnh sát New South Wales cho biết, vụ xả súng xảy ra tại thị trấn Lake Cargelligo, Australia, vào khoảng 16h40 chiều ngày 22/1 (giờ địa phương).

Cảnh sát xác nhận hai phụ nữ và một nam giới đã thiệt mạng trong vụ nổ súng. Một người đàn ông khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện.

Vụ xả súng xảy ra tại thị trấn Lake Cargelligo, bang New South Wales, Australia. Ảnh: Alamy.

"Nghi phạm đã bắn chết một phụ nữ, được cho là bạn gái cũ, và một người đàn ông tại ngôi nhà ở Lake Cargelligo trước khi di chuyển đến một ngôi nhà khác, nã đạn vào hai người khiến 1 phụ nữ tử vong và người đàn ông bị thương nặng", nguồn tin cho hay.

Theo các nguồn tin địa phương, tay súng vẫn đang lẩn trốn.

"Cảnh sát đã xác định được một nghi phạm vẫn đang lẩn trốn. Chúng tôi đang tiến hành một cuộc tìm kiếm quy mô lớn trong khu vực và chúng tôi đề nghị người dân tạm thời ở trong nhà để đảm bảo an toàn", 7News dẫn lời Trợ lý ủy viên cảnh sát khu vực phía Tây, Andy Holland.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.

Vụ xả súng xảy ra vài tuần sau khi hai tay súng nã đạn vào đám đông trên bãi biển Bondi ở Sydney vào ngày 14/12, khiến 15 người thiệt mạng và 41 người khác, trong đó có 4 trẻ em, bị thương.

