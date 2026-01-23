Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Xả súng ở Australia, 3 người thiệt mạng

3 người đã thiệt mạng và 1 người khác bị thương trong vụ xả súng tại một thị trấn ở Australia.

An An (Theo People)

Trang People dẫn thông cáo báo chí của Cảnh sát New South Wales cho biết, vụ xả súng xảy ra tại thị trấn Lake Cargelligo, Australia, vào khoảng 16h40 chiều ngày 22/1 (giờ địa phương).

Cảnh sát xác nhận hai phụ nữ và một nam giới đã thiệt mạng trong vụ nổ súng. Một người đàn ông khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện.

xasung.png
Vụ xả súng xảy ra tại thị trấn Lake Cargelligo, bang New South Wales, Australia. Ảnh: Alamy.

"Nghi phạm đã bắn chết một phụ nữ, được cho là bạn gái cũ, và một người đàn ông tại ngôi nhà ở Lake Cargelligo trước khi di chuyển đến một ngôi nhà khác, nã đạn vào hai người khiến 1 phụ nữ tử vong và người đàn ông bị thương nặng", nguồn tin cho hay.

Theo các nguồn tin địa phương, tay súng vẫn đang lẩn trốn.

"Cảnh sát đã xác định được một nghi phạm vẫn đang lẩn trốn. Chúng tôi đang tiến hành một cuộc tìm kiếm quy mô lớn trong khu vực và chúng tôi đề nghị người dân tạm thời ở trong nhà để đảm bảo an toàn", 7News dẫn lời Trợ lý ủy viên cảnh sát khu vực phía Tây, Andy Holland.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.

Vụ xả súng xảy ra vài tuần sau khi hai tay súng nã đạn vào đám đông trên bãi biển Bondi ở Sydney vào ngày 14/12, khiến 15 người thiệt mạng và 41 người khác, trong đó có 4 trẻ em, bị thương.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Australia tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng hồi tháng 12/2025

Nguồn video: VTV
#Vụ xả súng tại Australia #Bạo lực súng đạn #Tội phạm và cảnh sát #Tình hình an ninh địa phương #Tác động cộng đồng

Bài liên quan

Thế giới

Xả súng tại quán rượu ở Nam Phi, nhiều thương vong

Ít nhất 9 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ xả súng hàng loạt nhằm vào một quán rượu ở Nam Phi.

AP dẫn lời các nhà chức trách địa phương cho biết, một nhóm tay súng đã nã đạn vào mọi người ở quán rượu tại thị trấn Bekkersdal, nằm cách Johannesburg 46 km về phía tây, vào rạng sáng 21/12 (giờ địa phương). Đây là vụ xả súng hàng loạt thứ hai xảy ra ở Nam Phi trong vòng ba tuần.

"12 nghi phạm trên một chiếc xe buýt nhỏ màu trắng và một chiếc sedan màu bạc đã nổ súng vào khách tại quán rượu KwaNoxolo, thuộc khu Tambo của Bekkersdal, tiếp tục xả súng bừa bãi vào những người trên đường phố trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ xả súng khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 10 người bị thương phải nhập viện", cảnh sát thông tin.

Xem chi tiết

Thế giới

Hình ảnh người dân ở Australia tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng

Đông đảo người dân ở Australia thắp nến, đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng trên bãi biển Bondi, Sydney, vừa qua.

ap25349856426211.jpg
Vụ xả súng kinh hoàng trên bãi biển Bondi, nơi rất đông người đang dự lễ Hanukkah của cộng đồng Do Thái hôm 14/12, đã khiến 15 người, trong độ tuổi từ 10 đến 87, thiệt mạng. Sau thảm kịch, đông đảo người dân ở Australia đặt hoa, thắp nến menorah trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Ảnh: Đại sứ Israel tại Australia, ông Amir Maimon, đặt hoa tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng, ngày 16/12. Ảnh: AP.
ap25350289936802.jpg
Nhiều người tập trung tại buổi lễ thắp nến menorah tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh: AP.
Xem chi tiết

Thế giới

Kẻ xả súng ở Australia có mối liên hệ với khủng bố IS?

Theo truyền thông, một nghi phạm vụ xả súng trên bãi biển Bondi vừa qua có mối liên hệ từ lâu với mạng lưới ủng hộ Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Australia.

Theo trang abc.net.au, kẻ xả súng Naveed Akram, 24 tuổi, đã có mối liên hệ từ lâu với một mạng lưới ủng hộ tổ chức IS tại Australia. Tuy nhiên, Naveed Akram không nằm trong danh sách theo dõi chống khủng bố, và cha anh ta, Sajid Akram, nghi phạm xả súng còn lại, cũng không bị cấm sở hữu súng hợp pháp trước khi họ nổ súng vào một buổi lễ Hanukkah trên bãi biển Bondi khiến 15 người thiệt mạng hôm 14/12.

Cơ quan Tình báo Nội địa Australia (ASIO) đã điều tra Naveed Akram vào năm 2019 sau khi phát hiện mối liên hệ của anh ta với một nhóm IS ở Sydney. Quan chức chống khủng bố giấu tên tiết lộ rằng cuộc điều tra cũng đã xác định được mối liên hệ của Naveed với Wisam Haddad, một giáo sĩ khét tiếng ở Sydney, Australia.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới