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Quân sự - Thế giới

Nam thanh niên tử vong vì cá mập tấn công ở Australia

Nam thanh niên 35 tuổi đã thiệt mạng trong vụ cá mập tấn công gây chết người thứ ba tại Australia chỉ trong 4 tuần qua, theo thông tin từ cảnh sát.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, một người đánh bắt cá bằng lao đã thiệt mạng hôm 6/6 trong vụ cá mập tấn công gây chết người thứ ba tại Australia chỉ trong 4 tuần qua.

"Người đàn ông 35 tuổi này đang săn cá bằng lao cùng gia đình ngoài khơi đảo Michaelmas, gần thành phố cảng Albany thuộc bang Tây Australia, thì bị cá mập tấn công vào trước buổi trưa", trích thông báo của cảnh sát.

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Hình ảnh về một con cá mập trắng lớn. Nguồn: Robin Fisher - Atlantic Shark Expeditions.

Nạn nhân được đưa bằng thuyền vào Albany, nơi các nhân viên y tế đã chờ sẵn. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân không qua khỏi. Nhà chức trách nghi ngờ một con cá mập trắng dài 4,5 mét là thủ phạm.

Việc xảy ra 3 vụ tử vong liên tiếp do cá mập tấn công chỉ trong 4 tuần qua là điều bất thường tại một quốc gia vốn chỉ ghi nhận trung bình khoảng 3 trường hợp tử vong do cá mập mỗi năm trong những thập kỷ gần đây.

Trước đó, vào ngày 24/5, thợ đánh bắt cá bằng lao Michael Jensz, 39 tuổi, bị thương nặng ở đầu và không thể qua khỏi sau khi bị tấn công tại rạn san hô Great Barrier ngoài khơi bờ biển đông bắc Australia. Cá mập bò được nhìn thấy xuất hiện gần khu vực này.

Một tuần trước đó, vào ngày 16/5, một con cá mập trắng dài 4 mét đã tấn công Steve Mattabonni, 38 tuổi, khiến nạn nhân tử vong ở phía tây bắc Albany, gần đảo Rottnest.

Vào tháng 1/2026, một bé trai 12 tuổi tử vong tại bệnh viện vài ngày sau khi bị cá mập bò tấn công ở cảng Sydney.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hàng loạt vụ gấu tấn công người ở Nhật Bản hồi năm 2025

Nguồn video: VTV
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