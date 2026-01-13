Người phụ nữ bị cá mập tấn công tử vong trên bãi biển

Một phụ nữ 56 tuổi đã bị cá mập tấn công trên bãi biển ở Quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Nạn nhân được xác định đã tử vong.

AP đưa tin, vụ cá mập tấn công người xảy ra gần bờ biển phía tây đảo St. Croix, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, vào chiều 8/1. Cảnh sát xác định nạn nhân là bà Arlene Lillis, 56 tuổi, đến từ Detroit Lakes, bang Minnesota.

Daryl Jaschen, Giám đốc cơ quan quản lý khẩn cấp của Quần đảo Virgin, cho biết cảnh sát và các đội cứu hộ khác đã có mặt tại bãi biển sau khi nhận được tin báo.

Theo Phó Thống đốc Tregenza A. Roach, bà Lillis, người thường xuyên đến thăm vùng lãnh thổ này của Mỹ, đã được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Ảnh minh họa: EA Given qua Shutterstock.

Cảnh sát cho biết ban đầu họ được thông báo có thể có nạn nhân thứ hai, nhưng cuộc tìm kiếm xung quanh khu vực không phát hiện thêm nạn nhân nào khác.

Các quan chức cho biết họ vẫn chưa xác định được loài cá mập nào đã gây ra vụ tấn công. Các vụ cá mập tấn công người ở Quần đảo Virgin thuộc Mỹ hiếm khi xảy ra.

“Những cuộc chạm trán dẫn đến việc bị cá mập cắn rất hiếm gặp”, Nicole Angeli thuộc Sở Quy hoạch và Tài nguyên Thiên nhiên Quần đảo Virgin thuộc Mỹ cho biết tại cuộc họp báo hôm 9/1.

"Vụ tấn công hôm 8/1 là vụ việc thứ hai tương tự xảy ra trong vòng một thập kỷ, và hiện nhà chức trách đang có kế hoạch lắp đặt thêm biển báo và tuyên truyền hơn nữa thông tin cho mọi người tại các khách sạn và bãi biển về cách giữ an toàn khi tiếp xúc với động vật hoang dã", Nicole Angeli nói.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành.

