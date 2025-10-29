Vớt gỗ trên sông Thạch Hãn, người đàn ông đuối nước tử vong

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị mất tích trên sông Thạch Hãn.

Tối 29/10, thông tin từ UBND xã Ái Tử (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông sau 2 ngày mất tích trên sông Thạch Hãn.

Trước đó, khoảng 21h ngày 27/10, ông Trịnh Đình Th. (SN 1968, ngụ thôn Trà Liên Tây, xã Ái Tử) chèo thuyền vớt gỗ tạp trôi trên sông Thạch Hãn và sau đó mất tích.

Lực lượng chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã triển khai các biện pháp khẩn trương cứu hộ, cứu nạn.

Đến khoảng 15h30 ngày 29/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Th. tại bờ sông Thạch Hãn, đoạn qua xã Ái Tử. Khu vực tìm thấy thi thể cách vị trí gặp nạn khoảng 800m.

Hiện, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể nạn nhân để gia đình lo hậu sự.

