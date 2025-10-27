Hà Nội

Xã hội

Kịp thời ứng cứu 6 người dân bị nước lũ cô lập ở Huế

Lực lượng chức năng TP Huế vừa giải cứu thành công 6 người dân bị nước lũ cô lập tại Khe Cát, phường Phong Điền.

Hạo Nhiên

Chiều 27/10, thông tin từ Công an phường Phong Điền (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa phối cùng lực lượng chức năng giải cứu thành công 6 người dân đi phát rừng bị mắc kẹt tại Khe Cát, đường 71 vào thủy điện Rào Trăng.

Theo thông tin ban đầu, vào 14h cùng ngày (27/10), Công an phường Phong Điền (TP Huế) nhận được tin báo về việc có 6 người dân bị nước lũ cô lập tại Khe Cát, nên đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu hộ cứu nạn.

base64-1761550765658438079237.jpg
Lực lượng chức năng dùng cần cẩu ứng cứu 6 người dân bị nước lũ cô lập.

Do nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, lực lượng chức năng đã điều động xe cẩu, để cẩu người từ vị trí cô lập ra ngoài an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lữ, Công an TP Huế đã triển khai đồng bộ các phương án chủ động ứng phó, quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Tại phường Phú Xuân, Hương Trà, QL 49B và các địa bàn xung yếu, thấp trũng, nguy cơ bị ngập lụt sâu, Công an TP Huế đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến; huy động 100% quân số kể từ 12h ngày 27/10, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống của lũ lụt.

cavd-1-1761544912291.jpg
Công an phường Vỹ Dạ (TP Huế) sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Ngoài ra, lực lượng Công an cơ sở tăng cường bám nắm địa bàn, rà soát các điểm xung yếu, vùng ngập sâu, kịp thời tuyên truyền, vận động người dân chấp hành khuyến cáo an toàn, tuyệt đối không di chuyển qua khu vực nguy hiểm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lũ trên sông Hương (TP Huế), sông Vu Gia-Thu Bồn (Đà Nẵng) đang lên nhanh; các sông ở Nam Quảng Trị, Quảng Ngãi đang lên.

Trong 12h tới, lũ trên các sông ở TP Huế, TP Đà Nẵng tiếp tục lên nhanh; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc lên trên mức lịch sử năm 2020 từ 0,2 – 0,3m; trên sông Hương tại trạm Kim Long, sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa, sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu tiếp tục lên và trên mức BĐ3 từ 0,6-1,3m.

0e99d2be-1ec7-44f5-b1a4-1819cb9c6001.jpg
Lũ lớn cuốn sập cầu Le No ở TP Huế

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng ở thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt diện rộng ở TP Huế và TP Đà Nẵng; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3.

