Người đàn ông bị đánh nhập viện vì sang bàn bên cạnh mời bia

Do mâu thuẫn khi mời bia, Nguyễn Đức Thiện (Đà Nẵng) đã gọi điện nhóm bạn đến “giải toả”, khiến nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 12/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Thiện (SN 1985, trú phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào tối 19/3, Nguyễn Đức Thiện ngồi nhậu với chị P.T.Q.A (SN 2002, trú phường Hoà Cường, TP Đà Nẵng) cùng một số bạn bè tại quán nhậu trên đường Hồ Nghinh, phường An Hải.

Cùng lúc đó, ông N.T.N (SN 1981, trú phường An Hải) cũng đang ngồi nhậu với chị N.T.K.A (SN 1992, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và một số người bạn khác tại quán nhậu bên cạnh.

Nguyễn Đức Thiện tại cơ quan Công an.

Do có quen biết từ trước nên ông N.T.N đã điện thoại rủ P.T.Q.A đi nhậu thì biết người này đang ngồi quán kế bên. Sau đó, ông N.T.N cùng N.T.K.A cầm ly bia qua mời bàn chị Q.A thì giữa N.T.K.A và Thiện có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Thấy vậy, ông N.T.N đứng ra can ngăn (vì Thiện và ông N có quen biết nhau) nhưng Thiện lại nghĩ là ông N chửi mình nên sinh bực tức.

Khi ông N và N.T.K.A trở lại bàn, Thiện đã gọi điện rủ thêm 2 người bạn tên Bi và Lợi (chưa rõ nhân thân lai lịch) đến hỗ trợ mình giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó, cả nhóm dùng tay, chân đánh N. tại quán nhậu, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu, thương tích 16%.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

