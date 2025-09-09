Truy nã đối tượng đuổi đánh người thuê nhà ở Hà Nội

Xuất phát từ mâu thuẫn khi thuê nhà, nhóm của Hải đã đến gặp người thuê nhà là chị H. Tại đây, nhóm của Hải đã đuổi đánh nhóm chị H gây mất an ninh trật tự.

Ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định truy nã Trần Nam Hải (SN 1995; thường trú tại: 48 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Quyết định đối tượng truy nã Trần Nam Hải.

Theo điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn khi thuê nhà, ngày 8/1/2025, nhóm của Hải đã đến gặp người thuê nhà là chị H (SN 1992) tại tập thể Thành Công. Tại đây, hai bên đã xảy ra cãi vã. Nhóm của Hải đã đuổi đánh nhóm chị H gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 29/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Nam Hải về tội gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 29/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trần Nam Hải.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0915121989), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện