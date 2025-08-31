Khởi tố người đàn ông đánh trọng thương bạn nhậu ở Hà Tĩnh

Do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Đậu Đức Tứ (Hà Tĩnh) đã dùng một chiếc gậy gỗ đánh nhiều lần vào người bạn nhậu, khiến nạn nhân bị trọng thương.

Ngày 31/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đậu Đức Tứ (SN 1963, trú tại TDP 3, xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đậu Đức Tứ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 08h ngày 10/8, trong lúc ngồi uống rượu với nhau, chỉ từ một mẫu thuẫn nhỏ trong lời nói, Đậu Đức Tứ đã dùng một chiếc gậy bằng gỗ đánh nhiều lần vào người ông L.X.B (SN 1968, trú tại TDP 6, xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) gây thương tích cho ông B. với tỷ lệ tổn thương cơ thể 14%.

Ngày 29/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đậu Đức Tứ về Tội Cố ý gây thương tích quy định tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

