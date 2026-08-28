Ngáy to mỗi đêm, người đàn ông phát hiện 54 cơn ngưng thở mỗi giờ

Chỉ nghĩ mình ngáy to và ngủ không sâu, người đàn ông 36 tuổi bất ngờ phát hiện ngưng thở khi ngủ mức độ nặng, có lúc giảm oxy xuống 57%.

54 cơn ngưng, giảm thở trong mỗi giờ ngủ

Anh T.Đ.T (36 tuổi) thường xuyên ngáy to, ngủ không sâu, đôi khi tỉnh giấc giữa đêm vì cảm giác khó thở. Buổi sáng, anh hay đau đầu; ban ngày thường xuyên mệt mỏi. Tuy nhiên, anh không nghĩ những biểu hiện này có thể liên quan đến một rối loạn hô hấp nghiêm trọng trong khi ngủ.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, trước những dấu hiệu nghi ngờ ngưng thở khi ngủ, người bệnh được chỉ định đo đa ký hô hấp. Kết quả cho thấy anh mắc ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA) mức độ nặng, với chỉ số ngưng giảm thở (AHI) trung bình 54 cơn/giờ ngủ. Cơn ngưng thở kéo dài nhất tới 96 giây.

Đáng chú ý, tình trạng giảm oxy máu ở người bệnh ở mức nặng. Độ bão hòa oxy thấp nhất ghi nhận 57%, trong khi ở người bình thường thường trên 95%.

Để tìm nguyên nhân gây tắc nghẽn đường thở, các bác sĩ Tai Mũi Họng tiếp tục thăm khám và nội soi. Kết quả ghi nhận amidan hai bên quá phát, đồng thời vùng vòm có các cụm mô lympho, làm thu hẹp đáng kể vùng hầu họng.

ThS.BSNT. Nguyễn Thị Vân Bình, bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh cho biết, qua nội soi, người bệnh có tình trạng viêm quá phát tổ chức lympho vòm và viêm amidan quá phát hai bên. Đây là những yếu tố có thể làm hẹp đường thở vùng hầu họng, đặc biệt khi cơ vùng hầu họng giãn ra trong lúc ngủ, từ đó góp phần gây các cơn tắc nghẽn đường thở và ngưng thở khi ngủ.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trường hợp của anh T. đáng lưu ý hơn khi người bệnh đồng thời có tăng huyết áp và thiểu năng tuần hoàn não.

Theo ThS.BS. Nguyễn Thị Hưởng, Trưởng Đơn nguyên Y học giấc ngủ, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, ở người mắc OSA mức độ nặng, các đợt tắc nghẽn đường thở và giảm oxy máu lặp đi lặp lại trong đêm có thể gây tăng huyết áp, làm tăng gánh nặng lên hệ tim mạch và mạch máu não.

“Nếu không được phát hiện và kiểm soát, tình trạng này có thể làm gia tăng nguy cơ các biến cố tim mạch, đột quỵ, thậm chí đột tử trong khi ngủ, đặc biệt ở người có bệnh lý nền”, bác sĩ Hưởng cảnh báo.

Giảm 82% số cơn ngưng, giảm thở sau nhiều phương pháp điều trị

Sau khi đánh giá toàn diện mức độ OSA và vị trí có nguy cơ gây tắc nghẽn, người bệnh được hội chẩn giữa các chuyên khoa Hô hấp, Tai Mũi Họng, Nội tiết... Phương án điều trị được xây dựng dựa trên nguyên nhân và tình trạng cụ thể.

Với tình trạng quá phát amidan hai bên và tổ chức lympho vùng vòm, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nhằm giải phóng đường thở vùng hầu họng.

Trong phẫu thuật, khối amidan phì đại hai bên được xử lý bằng dao Coblator. Đồng thời, bác sĩ nội soi nạo và chỉnh hình tổ chức lympho vùng vòm, giúp đường thở phía trên thông thoáng hơn. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, không ghi nhận biến chứng.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được hướng dẫn giảm cân và thay đổi lối sống nhằm kiểm soát các yếu tố liên quan đến OSA.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Gần một tháng sau, anh T. tái khám và được đo lại đa ký hô hấp. Chỉ số AHI giảm từ 54 xuống 10 cơn/giờ ngủ, tương đương giảm khoảng 82%, đưa mức độ ngưng thở khi ngủ từ nặng xuống nhẹ.

Anh T. cho biết sau điều trị không còn ngáy to, khó thở trong đêm; giấc ngủ được cải thiện, ít tỉnh giấc hơn. Tình trạng mệt mỏi ban ngày và ù tai cũng giảm.

Dấu hiệu cần nghĩ đến ngưng thở khi ngủ? - Ngáy to thường xuyên, đặc biệt kéo dài nhiều đêm. - Có những khoảng ngừng thở, thở hổn hển hoặc cảm giác ngộp thở khi ngủ. - Thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm, ngủ không sâu. - Tiểu đêm nhiều lần. - Đau đầu, mệt mỏi, buồn ngủ hoặc giảm tỉnh táo vào ban ngày.

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