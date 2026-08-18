Ngủ gật khi lái xe vì ngáy to, người đàn ông 36 tuổi phát hiện bệnh nặng

Người đàn ông 36 tuổi nhiều lần ngủ gật khi lái xe, đi khám mới phát hiện ngưng thở hơn 130 lần mỗi giờ.

Ngáy to, ngưng thở hơn 130 lần mỗi giờ

Đơn vị Quản lý rối loạn giấc ngủ, Bệnh viện Quân y 175 vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam 36 tuổi, béo phì, có tình trạng mệt mỏi kéo dài, đau đầu sau khi thức dậy và buồn ngủ nhiều vào ban ngày dù dành nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Đáng lo ngại, người bệnh nhiều lần ngủ gật trong lúc điều khiển xe. Ban đêm, bệnh nhân ngáy rất to, thường xuyên có những cơn nghẹt thở rồi giật mình tỉnh giấc. Người nhà ghi nhận có thời điểm bệnh nhân ngừng thở gần một phút.

Tuy nhiên, do cho rằng ngáy to chỉ là biểu hiện của “ngủ ngon”, người bệnh không đi khám trong thời gian dài.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tại bệnh viện, bác sĩ ghi nhận tiếng thở vùng hầu họng rất to, giống tiếng ngáy ngay cả khi bệnh nhân đang thức. Vòng cổ người bệnh có kích thước 45 cm. Nội soi tai mũi họng cho thấy tình trạng quá phát amidan và màn hầu - lưỡi gà, làm hẹp đường thở trên.

Đây là những yếu tố thuận lợi khiến đường thở dễ bị xẹp khi ngủ, đặc biệt ở người béo phì.

Kết quả đo giấc ngủ cho thấy bệnh nhân có hơn 130 lần ngưng thở mỗi giờ. Nồng độ oxy trong máu giảm rất thấp. Kết quả khí máu động mạch ban ngày cũng cho thấy tình trạng ứ CO₂.

Người bệnh được chẩn đoán hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ mức độ nặng, kèm hội chứng giảm thông khí do béo phì.

Không chỉ gây mệt mỏi, ngưng thở khi ngủ còn tăng nguy cơ tai nạn

Theo các chuyên gia, hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ là bệnh lý khá phổ biến nhưng thường bị bỏ sót. Tại Việt Nam, ước tính có hơn 4 triệu người trên 30 tuổi mắc bệnh.

Đặc trưng của bệnh là tình trạng đường thở trên bị tắc nghẽn từng đợt trong khi ngủ, khiến luồng khí giảm hoặc ngừng hoàn toàn. Người bệnh có thể ngáy lớn, nghẹn hoặc thở hổn hển, giật mình tỉnh giấc và lặp lại nhiều lần trong đêm.

Nếu không được phát hiện, điều trị, bệnh không chỉ làm giấc ngủ bị gián đoạn mà còn có thể dẫn đến tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đột quỵ và suy hô hấp. Tình trạng buồn ngủ quá mức vào ban ngày cũng làm giảm khả năng tập trung, ảnh hưởng đến công việc và đặc biệt làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

BSCKI. Trịnh Đức Lợi, Đơn vị Quản lý rối loạn giấc ngủ, Bệnh viện Quân y 175, cho biết ngáy to không phải lúc nào cũng vô hại. Khi tiếng ngáy đi kèm ngừng thở, nghẹt thở trong lúc ngủ hoặc buồn ngủ quá mức vào ban ngày, người bệnh cần được khám chuyên khoa sớm.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Điều trị đúng giúp cải thiện giấc ngủ

Bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp áp lực dương đường thở (PAP). Chỉ sau đêm đầu tiên, chất lượng giấc ngủ được cải thiện rõ rệt, tình trạng mệt mỏi và buồn ngủ ban ngày giảm đáng kể. Các chỉ số hô hấp cũng dần trở về bình thường trong những ngày điều trị tiếp theo.

PAP là phương pháp sử dụng áp lực dương để duy trì sự thông thoáng của đường thở trong khi ngủ. Tuy nhiên, người bệnh cần được bác sĩ đánh giá và chỉ định loại máy, mức áp lực phù hợp.

Các chuyên gia khuyến cáo không nên tự ý mua máy PAP hoặc tự điều chỉnh mức áp lực. Việc sử dụng không phù hợp có thể khiến điều trị không đạt hiệu quả, đồng thời bỏ sót hoặc làm chậm việc xử trí các vấn đề hô hấp đi kèm.

Khi nào cần đi khám? Ngáy to, kéo dài và thường xuyên. Có người nhà nhận thấy từng cơn ngừng thở khi ngủ. Thường xuyên nghẹt thở, thở hổn hển hoặc giật mình tỉnh giấc. Đau đầu, mệt mỏi sau khi thức dậy. Buồn ngủ quá mức vào ban ngày, khó tập trung. Đặc biệt cần lưu ý khi người bệnh ngủ gật trong lúc lái xe hoặc vận hành máy móc.