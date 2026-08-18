Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Ngủ gật khi lái xe vì ngáy to, người đàn ông 36 tuổi phát hiện bệnh nặng

Người đàn ông 36 tuổi nhiều lần ngủ gật khi lái xe, đi khám mới phát hiện ngưng thở hơn 130 lần mỗi giờ.

Thúy Nga

Ngáy to, ngưng thở hơn 130 lần mỗi giờ

Đơn vị Quản lý rối loạn giấc ngủ, Bệnh viện Quân y 175 vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam 36 tuổi, béo phì, có tình trạng mệt mỏi kéo dài, đau đầu sau khi thức dậy và buồn ngủ nhiều vào ban ngày dù dành nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Đáng lo ngại, người bệnh nhiều lần ngủ gật trong lúc điều khiển xe. Ban đêm, bệnh nhân ngáy rất to, thường xuyên có những cơn nghẹt thở rồi giật mình tỉnh giấc. Người nhà ghi nhận có thời điểm bệnh nhân ngừng thở gần một phút.

Tuy nhiên, do cho rằng ngáy to chỉ là biểu hiện của “ngủ ngon”, người bệnh không đi khám trong thời gian dài.

ngay.jpg
Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tại bệnh viện, bác sĩ ghi nhận tiếng thở vùng hầu họng rất to, giống tiếng ngáy ngay cả khi bệnh nhân đang thức. Vòng cổ người bệnh có kích thước 45 cm. Nội soi tai mũi họng cho thấy tình trạng quá phát amidan và màn hầu - lưỡi gà, làm hẹp đường thở trên.

Đây là những yếu tố thuận lợi khiến đường thở dễ bị xẹp khi ngủ, đặc biệt ở người béo phì.

Kết quả đo giấc ngủ cho thấy bệnh nhân có hơn 130 lần ngưng thở mỗi giờ. Nồng độ oxy trong máu giảm rất thấp. Kết quả khí máu động mạch ban ngày cũng cho thấy tình trạng ứ CO₂.

Người bệnh được chẩn đoán hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ mức độ nặng, kèm hội chứng giảm thông khí do béo phì.

ngay-1.jpg

Không chỉ gây mệt mỏi, ngưng thở khi ngủ còn tăng nguy cơ tai nạn

Theo các chuyên gia, hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ là bệnh lý khá phổ biến nhưng thường bị bỏ sót. Tại Việt Nam, ước tính có hơn 4 triệu người trên 30 tuổi mắc bệnh.

Đặc trưng của bệnh là tình trạng đường thở trên bị tắc nghẽn từng đợt trong khi ngủ, khiến luồng khí giảm hoặc ngừng hoàn toàn. Người bệnh có thể ngáy lớn, nghẹn hoặc thở hổn hển, giật mình tỉnh giấc và lặp lại nhiều lần trong đêm.

Nếu không được phát hiện, điều trị, bệnh không chỉ làm giấc ngủ bị gián đoạn mà còn có thể dẫn đến tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đột quỵ và suy hô hấp. Tình trạng buồn ngủ quá mức vào ban ngày cũng làm giảm khả năng tập trung, ảnh hưởng đến công việc và đặc biệt làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

BSCKI. Trịnh Đức Lợi, Đơn vị Quản lý rối loạn giấc ngủ, Bệnh viện Quân y 175, cho biết ngáy to không phải lúc nào cũng vô hại. Khi tiếng ngáy đi kèm ngừng thở, nghẹt thở trong lúc ngủ hoặc buồn ngủ quá mức vào ban ngày, người bệnh cần được khám chuyên khoa sớm.

ngay-3.jpg
Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Điều trị đúng giúp cải thiện giấc ngủ

Bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp áp lực dương đường thở (PAP). Chỉ sau đêm đầu tiên, chất lượng giấc ngủ được cải thiện rõ rệt, tình trạng mệt mỏi và buồn ngủ ban ngày giảm đáng kể. Các chỉ số hô hấp cũng dần trở về bình thường trong những ngày điều trị tiếp theo.

PAP là phương pháp sử dụng áp lực dương để duy trì sự thông thoáng của đường thở trong khi ngủ. Tuy nhiên, người bệnh cần được bác sĩ đánh giá và chỉ định loại máy, mức áp lực phù hợp.

Các chuyên gia khuyến cáo không nên tự ý mua máy PAP hoặc tự điều chỉnh mức áp lực. Việc sử dụng không phù hợp có thể khiến điều trị không đạt hiệu quả, đồng thời bỏ sót hoặc làm chậm việc xử trí các vấn đề hô hấp đi kèm.

Khi nào cần đi khám?

Ngáy to, kéo dài và thường xuyên.

Có người nhà nhận thấy từng cơn ngừng thở khi ngủ.

Thường xuyên nghẹt thở, thở hổn hển hoặc giật mình tỉnh giấc.

Đau đầu, mệt mỏi sau khi thức dậy.

Buồn ngủ quá mức vào ban ngày, khó tập trung.

Đặc biệt cần lưu ý khi người bệnh ngủ gật trong lúc lái xe hoặc vận hành máy móc.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Việt Nam đang đối mặt bài toán dân số già hóa
#hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ #tác động của béo phì đến đường thở #ngủ gật #ngưng thở #ngáy to

Bài liên quan

Sống Khỏe

Hạ thân nhiệt cứu người đàn ông 46 tuổi ngừng tim do điện giật

Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho ông P.V.T. (46 tuổi) sau tai nạn điện giật nghiêm trọng khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng ngừng tim, ngừng thở.

Theo người nhà, tai nạn xảy ra khi ông T. đang làm việc tại một xưởng hàn. Khoảng 20 phút sau, người con trai đi ăn sáng trở về phát hiện cha nằm bất động dưới nền xưởng. Khi lao vào đỡ, người con cũng bị điện giật bắn ra và nhận ra nguồn điện vẫn chưa được ngắt.

Sau khi nhanh chóng cắt nguồn điện, các đồng nghiệp lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực và duy trì liên tục trong suốt quá trình đưa bệnh nhân đến bệnh viện.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Khó thở, mệt mỏi, người đàn ông ngừng tim ngay tại phòng khám

Nhồi máu cơ tim không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng cơn đau ngực dữ dội. Bệnh có thể âm thầm tiến triển và chỉ bộc lộ khi xảy ra biến chứng nguy hiểm.

Tưởng chỉ là tình trạng mệt mỏi thông thường, ông T. (61 tuổi), có tiền sử đái tháo đường nhiều năm, đến BVĐK Hồng Ngọc thăm khám vì khó thở nhẹ và mệt kéo dài không rõ nguyên nhân.

Trong quá trình thực hiện điện tim, người bệnh bất ngờ ngất lịm khoảng 30 giây rồi tự tỉnh lại. Kết quả điện tim ghi nhận cơn rối loạn nhịp nguy hiểm, cho thấy tim đang trong tình trạng thiếu máu cấp do tắc nghẽn động mạch vành.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người đàn ông 66 tuổi thoát khỏi cơn nguy kịch do nhồi máu cơ tim

Nhờ xử lý nhanh và can thiệp kịp thời, bệnh nhân 66 tuổi đã thoát khỏi cơn nguy kịch do nhồi máu cơ tim tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Ngày 3/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP HCM) cho biết, nhờ quy trình xử lý thần tốc và ứng dụng các kỹ thuật hiện đại, các bác sĩ của bệnh viện đã cứu sống bệnh nhân ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp.

Trước đó, ông N.V.B. (66 tuổi, trú tại Củ Chi, TP HCM) xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau tức ngực dữ dội, vã mồ hôi, cơ thể kiệt sức, khó thở tăng dần… nên được gia đình đưa tới Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cấp cứu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới