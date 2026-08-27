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Số hóa - Xe

Geely triệu hồi loạt ôtô Lynk & Co và Galaxy lỗi LiDAR nguy cơ tai nạn

Geely vừa thông báo triệu hồi loạt ôtô thuộc thương hiệu Lynk & Co và Galaxy tại Trung Quốc do lỗi hệ thống LiDAR có thể làm tăng nguy cơ tai nạn. 

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Lynk & Co 900 của Trung Quốc.

Cục Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc đã thông báo đợt triệu hồi đối với hãng xe Geely do một số thiết bị LiDAR có thể bị hư hỏng trong quá trình sản xuất. Điều này có thể khiến việc nhân diện, cảnh báo hoặc xử lý các vật thể không đầy đủ khi hệ thống hỗ trợ lái được kích hoạt, gây nguy cơ mất an toàn.

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Geely triệu hồi loạt ôtô Lynk & Co và Galaxy lỗi LiDAR nguy cơ tai nạn.

Do ảnh hưởng từ lỗi trên, Geely sẽ phải triệu hồi 74.037 ôtô Lynk & Co (sản xuất từ ngày 8/1/2025 đến 12/12/2025) tại thị trường Trung Quốc, gồm các mẫu: 900, 10 EM-P, 07 và 08. Bên cạnh đó, hãng cũng thực hiện đợt triệu hồi tương tự với 18.878 chiếc Galaxy M9.

Dự kiến, các xe trong diện triệu hồi sẽ được thay thế miễn phí các thiết bị LiDAR. Đáng chú ý, dữ liệu từ trang tin Jiemian News cho thấy tổng doanh số năm 2025 của bốn mẫu xe Lynk & Co trên đạt 147.800 chiếc, nghĩa là khoảng một nửa số xe bị ảnh hưởng.

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Geely sẽ phải triệu hồi 74.037 ôtô Lynk & Co (sản xuất từ ngày 8/1/2025 đến 12/12/2025) tại thị trường Trung Quốc, gồm các mẫu: 900, 10 EM-P, 07 và 08.

Ngoài ra, trang tin này cũng bổ sung thông tin các cảm biến LiDAR trong các mẫu Lynk & Co bị ảnh hưởng được cung cấp bởi RoboSense, một công ty đã có quan hệ đối tác chặt chẽ với Geely, với nhiều sản phẩm được trang bị trên ô tô của các thương hiệu Zeekr, Lynk & Co và Galaxy.

Đợt triệu hồi này diễn ra sau nhiều khiếu nại gia tăng từ phía người dùng xe. Kể từ tháng 6, các khách hàng hàng đã báo cáo về lỗi cảnh báo "lỗi chức năng LiDAR phía trước" cùng với một số tính năng hỗ trợ lái xe cao cấp bị khóa sau đó.

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Lynk & Co 900 đã ra mắt và bán chính thức tại Việt Nam.

Vụ việc lần này tới ngay vào thời điểm Lynk & Co đang gặp khó khăn tại Trung Quốc với doanh số bán hàng tháng 7/2026 đang giảm tới 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 7 tháng đầu năm 2026, doanh số của thương hiệu chỉ đạt khoảng 160.600 chiếc, chưa hoàn thành 40% mục tiêu cả năm - 400.000 xe.

Hiện tại, nhà phân phối Lynk&Co tại Việt Nam chưa có thông tin chính thức nào sự việc này.

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