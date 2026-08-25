Lý do luật sư xin giảm nhẹ cho Trúc Phương, An Tây và ca sĩ Chi Dân?

Tại phiên tòa, các luật sư đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho “cô tiên từ thiện’’ Nguyễn Đỗ Trúc Phương, người mẫu An Tây, ca sĩ Chi Dân.

Ngày 25/8, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10 về các tội danh liên quan đến ma túy. Tại phiên tòa, các luật sư tiếp tục tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Đáng chú ý, các luật sư trình bày quan điểm bào chữa, đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho nhiều bị cáo, trong đó có Nguyễn Đỗ Trúc Phương (“cô tiên từ thiện”), người mẫu Andrea Aybar Carmona (An Tây) và ca sĩ Nguyễn Trung Hiếu (Chi Dân).

Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) tại tòa. Ảnh: CAND

Trước đó trong phần luận tội, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Andrea Aybar Carmona mức án 2-3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 7-8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo này bị đề nghị mức án từ 9-11 năm tù. Bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị đề nghị 6-7 năm tù; Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) bị đề nghị 7-8 năm tù, cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cáo trạng vụ án thể hiện, ngày 2/11/2024, An Tây cung cấp ma túy và địa điểm để cùng Văn Anh Duy, Nguyễn Phương Đông sử dụng ma túy. Đến ngày 8/11/2024, bị cáo tiếp tục tổ chức cho Duy sử dụng ma túy.

Bào chữa cho bị cáo An Tây, luật sư đề nghị HĐXX xem xét toàn diện nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội, hoàn cảnh gia đình, quá trình trưởng thành và nhân thân của bị cáo để quyết định hình phạt phù hợp.

Theo luật sư, An Tây từ nhỏ sống xa mẹ, thiếu sự chăm sóc của gia đình và chỉ học hết lớp 9 nên nhận thức pháp luật Việt Nam còn hạn chế. Bị cáo cũng được luật sư nêu các tình tiết như tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về với gia đình.

Đối với Nguyễn Đỗ Trúc Phương, theo cáo trạng, Trúc Phương cùng bạn trai Vũ Hải Anh bị cáo buộc chuẩn bị khí cười, ma túy, “nước vui”, thuốc lắc và các dụng cụ liên quan để nhóm bạn sử dụng trong tiệc sinh nhật. Đại diện VKS cáo buộc, bị cáo có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khi chuẩn bị khí cười, ma túy dạng “nước vui”, thuốc lắc... để nhóm bạn sử dụng trong tiệc sinh nhật.

Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho rằng mức án 6-7 năm tù mà VKS đề nghị là nghiêm khắc. Theo luật sư, Phương không phải là người chủ mưu, cầm đầu mà hành vi xuất phát từ mong muốn tổ chức sinh nhật cho bạn.

Luật sư cũng đề nghị HĐXX xem xét việc Phương thành khẩn khai báo, nhận thức rõ sai phạm, tích cực hoạt động thiện nguyện; có công nuôi dưỡng liệt sĩ và cha là thương binh hạng 4.

Theo tài liệu luật sư cung cấp, bị cáo có gần 100 giấy khen, thư cảm ơn của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở nhiều địa phương trên cả nước. Đặc biệt, Phương được trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam do có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, đạt giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2020. Ngoài ra, luật sư cho biết gia đình bị cáo có công với cách mạng. Từ những tình tiết trên, luật sư đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về với gia đình, có cơ hội sửa chữa sai lầm.

Đối với bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), luật sư cho rằng bị cáo thành khẩn khai báo, nhận thức được sai phạm và hợp tác với cơ quan điều tra. Ngoài ra, luật sư đề nghị HĐXX xem xét việc Hiếu từng tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện trong thời gian hoạt động nghệ thuật và gia đình có công với cách mạng. Trên cơ sở đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hiếu.