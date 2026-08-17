Diễn biến phiên xử Chi Dân, An Tây, 225 bị cáo liên quan vụ án ma túy lớn

Sáng 17/8, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10, trong đó có ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây.

Vụ án ma túy trên được mở rộng điều tra từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không, bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam qua Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, có số lượng bị cáo lớn nhất được đưa ra xét xử, hồ sơ liên quan 20 vụ án, nhiều đường dây, nhánh và phân nhánh hoạt động tại nhiều địa phương, có yếu tố xuyên quốc gia.

Các bị cáo trong vụ án bị truy tố về 8 nhóm tội danh, gồm: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, “Không tố giác tội phạm”, “Che giấu tội phạm” và “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Các bị cáo tại trại tạm giam Chí Hòa. Ảnh: CAND

Trong số 227 bị cáo, có 214 người đang bị tạm giam, 9 người được tại ngoại và 4 người đang bị truy nã, được đưa ra xét xử vắng mặt theo quy định. Bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), Andrea Aybar Carmona (người mẫu, diễn viên An Tây) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương ("cô tiên từ thiện") bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 12/9, được tổ chức công khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến qua các cầu truyền hình. Điểm cầu trung tâm đặt tại trụ sở TAND TP.HCM; điểm cầu thành phần đặt tại Trại tạm giam Chí Hòa (T30) Công an TP.HCM.

Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Vũ Thanh Lâm. Đại diện Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa gồm các kiểm sát viên Đinh Quốc Dũng, Nguyễn Đình Thi, Vũ Minh Hùng, Lưu Hoài Chính, Lê Nguyên Thạch và Nguyễn Thị Mai Hương. Hơn 100 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, 18 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án này được Tòa triệu tập.

Theo cáo trạng, ngày 16/3/2023, Chi cục Hải quan Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất qua công tác soi chiếu, phát hiện trong valy hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không: Trần Thị Thu Ngân, Đặng Phương Vân, Võ Tú Quỳnh và Nguyễn Thanh Thủy mang nhiều kiện kem đánh răng có biểu hiện bất thường, trên chuyến bay mang số hiệu VN10 của Hãng hàng không Vietnam Airlines nên đã thông báo cho Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy TP Hồ Chí Minh.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong các valy hành lý của 4 tiếp viên này có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng nhiều nhãn hiệu khác nhau. Mỗi tuýp kem đánh răng đựng trong 1 hộp giấy riêng, trong đó có 157 tuýp kem đánh răng chứa tổng cộng 2.973,37g ma túy, loại Ketamine và 8.312g ma túy, loại MDMA (hơn 11 kg). Chi cục Hải quan Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra, các tiếp viên nhận vận chuyển khoảng 60 kg hàng hóa tiêu dùng từ Pháp về Việt Nam, trong đó có kem đánh răng, bàn chải đánh răng… với tiền công 6,5 euro/kg, tương đương khoảng 169.000 đồng/kg.

Cơ quan điều tra xác định các tiếp viên không quen biết, không liên lạc, không nhận hoặc chuyển tiền với Hà Danh Nậm, Hoàng Sỹ Thắng và những người khác trong đường dây. Đồng thời không biết bên trong các kiện hàng có ma túy. Do đó, không có căn cứ xử lý hình sự đối với 4 nữ tiếp viên về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an xác lập chuyên án VN10, mở rộng điều tra và từng bước bóc gỡ mạng lưới ma túy hoạt động xuyên quốc gia.

Quá trình điều tra xác định, Hà Danh Nậm, còn gọi là “Hữu Sơn”, được xác định là người đứng sau đường dây vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam. Nậm sử dụng nhiều phương thức để đưa ma túy về nước, trong đó có việc cất giấu ma túy trong các tuýp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng và lợi dụng dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh quốc tế để vận chuyển về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài. Ngoài chuyến hàng bị phát hiện ngày 16/3/2023, cơ quan điều tra xác định Nậm đã vận chuyển trót lọt thêm 6 chuyến hàng chứa ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Đáng chú ý, tổng cộng 7 chuyến hàng của Nậm được xác định đều tập trung về một đầu mối tại Đồng Nai là Hoàng Sỹ Thắng (SN 1987, ngụ Đồng Nai). Thắng sau đó tách riêng từng kiện hàng và giao cho cháu rể của mình là Bùi Văn Ánh và một số đối tượng khác đi giao cho các đầu mối tiêu thụ trên địa bàn TP HCM và một số tỉnh lân cận.

Riêng đối với số ma túy trong chuyến hàng bị phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, Hà Danh Nậm phải chịu trách nhiệm hình sự về 2.973,37 gam Ketamine và 14.761,4308 gam MDMA theo tổng lượng ma túy được xác định trong phạm vi truy tố. Tổng khối lượng hai loại ma túy này là 17.734,8008 gam.

Từ đầu mối của Nậm, Thắng và Ánh, cơ quan điều tra tiếp tục lần theo các đường dây cung cấp, mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy tại TP.HCM cùng nhiều địa phương khác.

Đáng chú ý, vụ án được tách thành 20 vụ án liên quan, với 227 bị cáo bị truy tố về nhiều tội danh khác nhau. Trong đó, có những vụ án liên quan đến lượng ma túy lên tới hàng kg. Có vụ hình thành các nhóm mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy tại các địa điểm khác nhau.

Liên quan đến vụ án ca sĩ Chi Dân (Nguyễn Trung Hiếu) Andrea Aybar Carmona (thường gọi là An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha - người mẫu, diễn viên) và “cô tiên từ thiện” Nguyễn Đỗ Trúc Phương (SN 1994) phải hầu tòa trong vụ án này về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Riêng An Tây còn bị truy tố về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trong đó, An Tây bị cáo buộc hành vi cung cấp ma túy, địa điểm để sử dụng ma túy trong một số lần vào tháng 11/2024. Nguyễn Trung Hiếu, tức ca sĩ Chi Dân cùng anh trai Nguyễn Trung Tín đã bàn bạc, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ và góp tiền mua ma túy để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các bị cáo còn lại trong vụ án được xác định tham gia với nhiều vai trò khác nhau trong các nhánh của đường dây, từ vận chuyển, giao nhận, mua bán, tàng trữ đến tổ chức sử dụng ma túy.

>>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố Huấn Hoa Hồng: