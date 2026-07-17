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Xã hội

Lũ quét gây sạt lở, giao thông chia cắt ở Lai Châu

Đêm 16 rạng sáng 17/7, do mưa lớn kéo dài đã gây lũ quét và sạt lở, giao thông chia cắt ở một số nơi trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Bảo Ngân

Tình trạng lũ ống, lũ quét đã xảy ra tại một số bản như: Bản Chít, Nậm Sáng, Sắp Ngụa, Noong Thăng của xã Mường Than (Lai Châu). Theo Công an tỉnh Lai Châu, nước lũ dâng cao tràn qua Quốc lộ 32, đoạn qua bản Chít, xã Mường Than, khiến các phương tiện tạm thời không thể đi lại, một số hộ dân bị nước lũ cô lập.

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Nước lũ dâng cao qua địa bàn xã Mường Than.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Lai Châu huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó với mưa lũ. Trong đó khoảng 60 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, 30 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, 20 cán bộ cảnh sát giao thông cùng lực lượng công an các xã và các lực lượng tại chỗ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao đã gây ngập cục bộ trên Quốc lộ 32, đoạn qua Bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.

Sáng nay, hai người dân ở Bản Chít bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ trên suối Nậm Vai là anh Lò Văn Chài (SN 1993) và anh Nguyễn Thanh Hải (SN 1991), may mắn được lực lượng Công an cứu hộ kịp thời, đưa vào bờ an toàn.

Báo cáo nhanh đến 12h10 của Công an xã Mường Than, lũ ống lũ quét làm 1 người chết, 4 người mất tích. Hiện các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang triển khai tìm kiếm người mất tích.

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Lực lượng chức năng cứu hộ kịp thời, đưa anh Lò Văn Chài và anh Nguyễn Thanh Hải vào bờ an toàn.
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Công an Lai Châu khẩn trương gúp dân ứng phó mưa lũ.

Tại bản Xà Hồ (xã Pa Ủ, tỉnh Lai Châu), lũ quét và sạt lở đất đã làm 4 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn. May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Đồn Biên phòng Pa Ủ cho biết vụ sạt lở không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 270 triệu đồng. Đơn vị huy động 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng với địa phương giúp nhân dân khắc phục hậu quả sạt lở.

Các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục hỗ trợ hộ dân bị ảnh hưởng, rà soát nguy cơ sạt lở, triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả và bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực.

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Lũ quét, sạt lở làm sập 4 nhà dân ở bản Xà Hồ.

Ngoài ra, ghi nhận trên Quốc lộ 279, tại Km167+450 qua bản Chiềng Ban, xã Mường Kim (tỉnh Lai Châu), đất đá sạt lở cũng gây tắc đường hoàn toàn. Do khối lượng đất đá lớn, đến nay lực lượng chức năng chưa thể xác định thời điểm thông tuyến.

Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân không đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm tràn hoặc những điểm có nguy cơ sạt lở; chủ động lựa chọn lộ trình thay thế và chấp hành hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng.

Tại vùng trũng thấp, khu vực lòng chảo hoặc gần sườn dốc có nguy cơ sạt lở cần chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời theo dõi sát các thông báo chính thức để cập nhật tình hình giao thông.

#Lai Châu #lũ quét ở Lai Châu #mưa lũ Lai Châu

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