Công điện khẩn ứng phó bão số 1 và mưa lũ sau bão

Sáng 3/7, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành Công điện yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 1.

Theo Công điện, sáng sớm 3/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 1 năm 2026 (tên quốc tế là MAYSAK). Hồi 4 giờ ngày 3/7, vị trí tâm bão ở 17,3 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Dự báo bão di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ trong những ngày tới.

Từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa lớn phổ biến từ 100-200mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành triển khai các biện pháp ứng phó.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành Công điện yêu cầu các địa phương, bộ, ngành chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 1 (MAYSAK)

Đối với tuyến biển, tiếp tục tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn theo các bản tin dự báo; kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu.

Đồng thời, triển khai công tác bảo đảm an toàn về người, phương tiện, tài sản, đặc biệt đối với các điểm du lịch, khu vực nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển dự báo chịu ảnh hưởng của bão; căn cứ tình hình cụ thể của địa phương chủ động quyết định việc cấm biển; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đối với trên đất liền, tại khu vực đồng bằng, Ban Chỉ đạo yêu cầu rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không bảo đảm an toàn, khu vực có nguy cơ ngập sâu, khu vực cửa sông, ven biển; chỉ đạo bảo đảm an toàn các tuyến đê biển, đê cửa sông, nhất là các vị trí xung yếu hoặc đang thi công.

Các địa phương chủ động tiêu nước đệm, chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt; tổ chức cắt tỉa cành cây; chằng chống, gia cố biển hiệu, nhà ở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng và các dự án đang thi công; kiểm tra, rà soát, có biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống viễn thông, hệ thống lưới điện để duy trì hoạt động, không gián đoạn trước, trong và sau bão; chủ động tổ chức thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, diện tích nuôi trồng thủy sản theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Đối với khu vực miền núi, Ban Chỉ đạo yêu cầu triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân ở khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy tại những nơi bị tắc nghẽn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có.

Các địa phương sẵn sàng tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, các tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm thông suốt trên các trục giao thông chính.

Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hầm, lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và khu vực hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống Đài Thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của bão, mưa lũ đến các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp xã, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão và mưa lũ.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường).