Lũ quét gây chia cắt nhiều khu vực ở Lai Châu, Quốc lộ 32 tê liệt do sạt lở

Mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét tại xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) vào sáng 17/7, khiến nhiều khu vực bị chia cắt, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét tại xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) vào sáng 17/7, khiến nhiều khu vực bị chia cắt, giao thông tê liệt và gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Đặc biệt, nhiều điểm sạt lở trên Quốc lộ 32 đã khiến tuyến đường huyết mạch qua địa bàn bị tắc hoàn toàn.

Theo thông tin từ UBND xã Mường Than, nước lũ dâng cao, cuốn theo đất đá, cây cối tràn vào nhiều khu dân cư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Đặc biệt, tại các khu vực bản Che Bó, Đội 11 và Nậm Sáng, nước lũ cùng đất đá tràn qua các tuyến đường khiến giao thông bị tê liệt, các phương tiện không thể lưu thông. Đến thời điểm hiện tại, nhiều khu vực vẫn bị chia cắt nên cơ quan chức năng chưa thể thống kê đầy đủ thiệt hại cũng như số người bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng chức năng triển khai công tác ứng phó, kiểm tra hiện trường, hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn, đồng thời tập trung khắc phục hậu quả, khơi thông các tuyến giao thông và ổn định đời sống người dân.

Nhiều địa bàn ở tỉnh Lai Châu bị chia cắt. Ảnh: Cổng thông tin điện tử xã Mường Than.

Quốc lộ tắc hoàn toàn do sạt lở

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, lũ quét và sạt lở đất đã xảy ra tại nhiều vị trí trên Quốc lộ 32, các đoạn Km357, Km358 và Km359 thuộc địa phận các xã Pắc Ta và Mường Than.

Khối lượng lớn đất, đá sạt xuống mặt đường khiến tuyến Quốc lộ 32 bị tắc hoàn toàn. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa thể xác định thời gian thông tuyến.

Ảnh: Cục Cảnh Sát Giao Thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và bảo đảm an toàn tại khu vực xảy ra sạt lở.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân và người tham gia giao thông không di chuyển vào khu vực sạt lở để tránh nguy hiểm; chủ động lựa chọn các tuyến đường thay thế; chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng tại hiện trường và thường xuyên theo dõi các thông báo mới để cập nhật tình hình giao thông.

Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, phối hợp khắc phục hậu quả sạt lở, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và kịp thời cập nhật thông tin đến người dân.

Lai Châu chỉ đạo khẩn ứng phó mưa lũ

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Công văn số 6030/UBND-KTN yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và chủ động phòng, chống thiên tai.

Theo UBND tỉnh Lai Châu, mưa lớn trên diện rộng đã gây lũ quét, lũ ống và sạt lở đất tại một số địa phương, làm hư hại nhà ở, tài sản của người dân, ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, đồng thời gây ách tắc, chia cắt nhiều tuyến giao thông.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, lực lượng vũ trang và chính quyền các xã, phường tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ"; rà soát các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở để kịp thời sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì kiểm tra các khu vực trọng điểm, công trình thủy lợi, hồ chứa, tổng hợp thiệt hại và tham mưu phương án hỗ trợ khắc phục hậu quả. Sở Xây dựng rà soát, xử lý các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt; Sở Công Thương kiểm tra an toàn các hồ thủy điện và bảo đảm cung cấp điện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng được yêu cầu sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn, sơ tán người dân và bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lai Châu, từ chiều tối 17/7 đến ngày 19/7, địa phương tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 60-120 mm, có nơi trên 150 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh và mưa cường suất lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

Trong 24 giờ qua, lượng mưa tại nhiều nơi đạt mức rất cao, trong đó Phúc Than ghi nhận 179 mm, Pắc Ta 174,8 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp và ảnh hưởng đến giao thông, hạ tầng, sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống người dân. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được xác định ở cấp 1.