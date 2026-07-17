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Xã hội

Mưa lũ gây thiệt hại cơ sở hạ tầng, sập nhiều nhà dân ở Sơn La

Mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến ngày 17/7 đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, làm hư hỏng nhà cửa, hoa màu, công trình giao thông và nhiều công trình hạ tầng.

Theo Viết Hà/Tiền Phong
Sạt lở núi sập nhà dân ở xã Ngọc Chiến.

Sạt lở núi sập nhà dân ở xã Ngọc Chiến.

Từ ngày 16/7, trên địa bàn tỉnh Sơn La xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-120 mm, nhiều nơi vượt 200 mm. Đáng chú ý, nguy cơ xuất hiện mưa cường suất trên 100 mm trong vòng 3 giờ ở mức rất cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ, lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo UBND xã Ngọc Chiến, mưa lớn kéo dài trong đêm 16/7 đến rạng sáng 17/7 đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều bản trên địa bàn. Thiên tai không gây thiệt hại về người nhưng làm 17 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 3 nhà bị bồi lấp, đổ sập hoàn toàn; 8 nhà nằm trong khu vực sạt lở nguy hiểm phải di dời khẩn cấp và 6 nhà bị đất đá tràn vào.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng về sản xuất khi khoảng 12 ha lúa, 5 ha ngô, sắn bị cuốn trôi hoặc bồi lấp... Trên tuyến tỉnh lộ 109 xuất hiện 21 điểm sạt lở với khoảng 3.000 m³ đất, đá, khiến tuyến đường bị tắc hoàn toàn.

Hai vị trí cống bị hư hỏng, cầu tràn bị lũ cuốn trôi. Ngoài ra, 8 tuyến kênh thủy lợi, một công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng, cuốn trôi.

Ngôi nhà của người dân xã Chiềng Hoa sắp bị sập xuống suối.

Ngôi nhà của người dân xã Chiềng Hoa sắp bị sập xuống suối.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, xã Ngọc Chiến đã huy động 40 cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, dân quân cùng các lực lượng tại chỗ tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả; đồng thời điều động 2 máy xúc khẩn trương thông tuyến, bảo đảm việc đi lại của người dân.

Tại xã Mường Chiên, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở tại nhiều khu vực, làm 6 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 2 hộ phải di dời đến nơi an toàn. Một số tuyến được trên địa bàn bị sạt lở, ách tắc cục bộ.

Trong khi đó, tại xã Chiềng Hoa, mưa khiến lũ trên suối Pia, bản Mường Pia dâng cao. Một số hộ dân bị sạt lở nhà ở phải di dời khẩn cấp; nhiều tuyến đường giao thông nội bản, liên bản và tuyến Mường La - Chiềng Hoa - Bắc Yên bị sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông.

Sạt lở vùi lấp đường giao thông.

Sạt lở vùi lấp đường giao thông.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để kịp thời thông tin đến cơ sở và người dân. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh thiên tai.

Đồng thời, Sở Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương, lực lượng chức năng rà soát các khu vực có nguy cơ cao để cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác, phân luồng giao thông; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc chưa bảo đảm an toàn.

Sở cũng yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng phương án sơ tán người dân và tài sản khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm "4 tại chỗ"; tăng cường kiểm tra an toàn hồ chứa, công trình thủy lợi, hạ tầng thiết yếu và duy trì trực ban phòng chống thiên tai 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ.

#biên giới Tây Nam #công trình quốc phòng #quân đội #Bộ Tư lệnh TP HCM

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