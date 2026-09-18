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Số hóa - Xe

Loạt túi khí giả cho ôtô Honda từ Trung Quốc nhập lậu vào Mỹ

Một chủ đại lý xe cũ tại Mỹ mới đây đã thừa nhận nhập khẩu túi khí giả từ Trung Quốc để bán dưới dạng phụ tùng chính hãng cho những chiếc ôtô của Honda.

Nguyễn Thảo
Video: Những thắc mắc về túi khí ôtô được giải đáp.

Theo thông tin từ Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, John Bojorquez - 35 tuổi, chủ đại lý ôtô JB Ohio Auto Sale ở Galloway (bang Ohio, Mỹ) - đã nhận tội buôn bán hàng giả. Cụ thể, người đàn ông này đã nhập khẩu túi khí giả từ Trung Quốc và bán dưới dạng linh kiện chính hãng của Honda.

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Một chủ đại lý xe cũ tại Mỹ đã thừa nhận nhập khẩu túi khí giả từ Trung Quốc.

Các công tố viên cho biết hoạt động phi pháp đã diễn ra từ tháng 8/2024 đến tháng 5/2025, và đã có ít nhất 44 túi khí giả được ngụy trang thành linh kiện chính hãng của Honda.

John Bojorquez đang đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù do tội buôn bán hàng giả. Tuy nhiên, các công tố viện hiện vẫn chưa xác định được những chiếc ôtô Honda cụ thể (hoặc số VIN) nằm trong diện ảnh hưởng.

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Các công tố viên cho biết hoạt động phi pháp diễn ra từ tháng 8/2024 đến tháng 5/2025, và đã có ít nhất 44 túi khí giả được ngụy trang thành linh kiện chính hãng.

Vụ việc này đang gây nên lo lắng về những hậu quả tiềm ẩn đối với vấn đề an toàn do các linh kiện giả trên ô tô, không chỉ được bán ra bởi JB Ohio Auto Sale mà còn có thể là từ những đơn vị khác tại Mỹ.

Cơ quan An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) đã cảnh báo các chủ xe và thợ sửa chữa về túi khí giả có thể hoạt động sai chức năng, gây tình trạng không bung khi có va chạm và làm tăng guy cơ chấn thương cho người ngồi trong xe.

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Một tài xế với vết sẹo dài trên mặt sau tai nạn từ các mảnh vỡ của cụm bơm túi khí. Ảnh: WSJ

Trước đó, vụ việc này khởi nguồn khi Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ thu giữ một lô hàng tại Sân bay Quốc tế Chicago O'Hare vào tháng 8/2024, trong đó có 20 túi khí ôtô giả với nguồn gốc từ Trung Quốc. Trong khi đó, hồ sơ khai báo hải quan của lô hàng chỉ là đèn ngủ để bàn với địa chỉ nhận là tại đại lý ôtô của John Bojorquez.

Trong cùng tháng đó, công ty vận chuyển Trung Quốc đã tiếp tục gửi thêm 4 lô hàng cũng được nguy trạng dưới dạng các lô hàng đèn ngủ để bàn. Vào tháng 5/2025, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét đại lý JB Ohio Auto Sale và phát hiện thêm nhiều túi khí giả tại cơ sở này. Một số linh kiện được tìm thấy đang giấu trong một giỏ đựng quần áo.

Trước đó, lỗi túi khí Takata đã gây ra đợt triệu hồi lớn nhất trong lịch sử ngành ôtô cho đến nay, ảnh hưởng đến hơn 30 thương hiệu trên toàn cầu với tổng số lượng lên tới hơn 100 triệu chiếc, và đã có ít nhất 33 vụ tử vong được xác nhận do lỗi triệu hồi này trên toàn thế giới.

Tính từ năm 2013, Honda là một trong những nhà sản xuất ôtô bị ảnh hưởng lớn nhất bởi lỗi túi khí Takata với hơn 10 triệu xe bị triệu hồi tại Mỹ, gây ra khoảng 20 trường hợp tử vong.

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