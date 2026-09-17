Google nhận đặt trước Googlebook từ ngày 21/9

Thế hệ laptop chạy hệ điều hành mới cùng Gemini AI, các tính năng Android và các công cụ mới thông qua Acer, Asus, Dell, HP và Lenovo sẽ sớm được bán ra.

Google đang chuẩn bị bắt đầu nhận đặt trước dòng máy tính xách tay Googlebook mới nhất vào ngày 21 tháng 9. Gã khổng lồ công nghệ đã bắt đầu thông báo cho người dùng về đặt hàng trước và buổi ra mắt chính thức dành cho những người đã đăng ký quan tâm.

Dòng máy tính xách tay mới này khác biệt so với Chromebook. Nó đặt Gemini làm trung tâm của trải nghiệm, với các tính năng như Magic Pointer, Create My Widget, Cast My Apps và Quick Access. Ngoài ra, nó còn cung cấp một cách thức mới để sử dụng ChromeOS.

Googlebook bắt đầu nhận đặt hàng từ ngày 21/9.

Điều thú vị nhất là Google sẽ không tự sản xuất chiếc laptop này, thay vào đó, các đối tác được lựa chọn sẽ sản xuất và ra mắt dòng laptop mới nhất. Vì vậy, Googlebook sẽ được phân phối bởi Acer, Asus, Dell, HP và Lenovo.

Mỗi thương hiệu dự kiến ​​sẽ giới thiệu nhiều mẫu mã với kích thước màn hình, bộ xử lý và thiết kế cao cấp khác nhau. Google vẫn chưa tiết lộ giá cả, chi tiết vận chuyển và phạm vi phân phối tại từng thị trường.

Sự ra mắt của Googlebook không có nghĩa là kết thúc kỷ nguyên Chromebook. Hai phân khúc máy tính xách tay này sẽ cùng tồn tại, với Googlebook hướng đến đối tượng người dùng đang tìm kiếm trải nghiệm điện toán mạnh mẽ hơn với trí tuệ nhân tạo (AI).

Gemini AI sẽ trở thành tâm điểm của hệ điều hành mới có thể tái định nghĩa laptop.

Tính năng kết nối Android là một phần quan trọng của kế hoạch. Người dùng có thể kết nối điện thoại với máy tính xách tay và truy cập ứng dụng cũng như tập tin dễ dàng hơn. Điều này giúp GoogleBook không còn là một thiết bị riêng biệt mà trở thành một phần của trải nghiệm Android.

Google đã xây dựng mảng kinh doanh máy tính xách tay của mình dựa trên dòng Chromebook giá cả phải chăng trong nhiều năm. GoogleBook đánh dấu một sự thay đổi rõ rệt.

Nó mang lại cho công ty cơ hội cạnh tranh trong thị trường máy tính xách tay cao cấp hơn trong khi vẫn tạo ra giá trị cho người dùng.Song Tử là một phần lớn hơnvề điện toán hàng ngày.

Câu hỏi lớn hơn là liệu mọi người có thấy những công cụ AI này đủ hữu ích để thay đổi cách họ làm việc hay không. Nếu Gemini trở thành một phần thường xuyên của các công việc hàng ngày, GoogleBook có thể mang lại cho Google vị thế vững chắc hơn trong giai đoạn tiếp theo của máy tính xách tay.