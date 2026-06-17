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Số hóa - Xe

Việt Nam còn khoảng 51.000 chiếc ôtô bị lỗi túi khí Takata

Thông báo của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, thị trường Việt Nam còn khoảng 51.000 chiếc ôtô bị ảnh hưởng bởi lỗi túi khí Takata chưa được xử lý.

Thảo Nguyễn
Video: Những đèn cảnh báo nguy hiểm nhất, ôtô sẽ hỏng nặng nếu đi tiếp.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (thuộc Bộ Công thương) vừa có thông báo về chiến dịch triệu hồi ôtô do lỗi túi khí Takata. Theo báo cáo từ Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường Việt Nam có khoảng 137.000 xe bị ảnh hưởng bởi lỗi này, với 86.000 xe đã được kiểm tra và thay thế cụm bơm khí (tương đương tỷ lệ 60%).

Như vậy, thị trường nước ta vẫn còn khoảng 51.000 chiếc ôtô nằm trong diện ảnh hưởng của lỗi túi khí Takata, chưa được kiểm tra và khắc phục, gồm các mẫu xe thuộc các hãng Toyota, Mitsubishi, Ford, Honda và Mercedes-Benz. Tuy nhiên, đây chỉ là tổng hợp của các thương hiệu thuộc VAMA.

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Việt Nam còn khoảng 51.000 chiếc ôtô bị lỗi túi khí Takata.

Theo khuyến cáo của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, chủ phương tiện sở hữu các mẫu xe thuộc danh sách công bố cần phải kiểm tra thông tin và liên lệ với nhà sản xuất hoặc đại lý ủy quyền để được hỗ trợ. Việc sửa chữa lỗi triệu hồi sẽ được thực hiện hoàn toàn miễn phí.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi này nằm ở cụm bơm túi khí (được cung cấp bởi Takata) có thể bị hơi ẩm xâm nhập theo thời gian. Trong trường hợp xe bị tai nạn và túi khí kích hoạt, việc giải phóng khí trơ có thể tạo ra áp lực quá lớn bên trong túi khí và dẫn đến khả năng vỡ cụm bơm khí, khiến các mảnh kim loại văng vào người ngồi trong xe, làm tăng nguy cơ chấn thương.

Theo Foxnews, đợt triệu hồi do lỗi túi khí Takata là đợt triệu hồi lớn nhất trong lịch sử ngành ôtô cho đến nay, ảnh hưởng đến hơn 30 thương hiệu trên toàn cầu với tổng số lượng lên tới hơn 100 triệu chiếc, và đã có ít nhất 33 vụ tử vong được xác nhận do lỗi triệu hồi này trên toàn thế giới.

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