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Số hóa - Xe

Asus tung Mini PC chuyên AI cục bộ với chip Snapdragon X2 Elite 18 nhân

Ascent QN10 sở hữu chip Snapdragon X2 Elite 18 nhân, NPU 80 TOPS, ba cổng USB4 và LAN 2.5GbE trong thân máy 130 x 130 x 40mm, hướng tới nhu cầu AI cá nhân.

Tuệ Minh
Asus tung Mini PC chuyên AI cục bộ với chip Snapdragon X2 Elite 18 nhân

Asus bắt đầu bán ra trên toàn cầu mẫu mini PC Ascent QN10, được giới thiệu lần đầu tại Computex 2026 hồi tháng 5.

Đây là một trong những sản phẩm mới nhất của dòng Ascent, sử dụng nền tảng Snapdragon X2 của Qualcomm thay vì chip Intel như NUC 16 Pro ra mắt trước đó.

Ascent QN10 được trang bị Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 với 18 nhân CPU, đi kèm GPU tích hợp Adreno X2-90. Con chip được sản xuất trên tiến trình 3nm và tích hợp NPU đạt 80 TOPS với INT8, hướng tới các tác vụ AI xử lý trực tiếp trên máy.

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mini PC Ascent QN10 sở hữu sức mạnh từ chip Snapdragon X2 Elite 18 nhân đạt 80 TOPS.

Khác với Ascent GX10 thế hệ trước sử dụng GPU Nvidia GB10, QN10 không có GPU rời. Asus trang bị cho máy tối đa 32GB RAM LPDDR5X-8533, tuy nhiên bộ nhớ này được hàn trên bo mạch và người dùng không thể tự nâng cấp.

Ascent QN10 có kích thước 130 x 130 x 40mm và trọng lượng 620g, chỉ có một tùy chọn màu bạc. Máy sử dụng bộ nguồn công suất 180W với thông số 20V/8A, đồng thời được trang bị hệ thống kết nối tương đối phong phú.

Ở mặt sau và hai bên thân máy có ba cổng USB4, bốn cổng USB Type-A, HDMI 2.1 hỗ trợ FRL và cổng Ethernet 2.5GbE. Máy cũng hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6.0, đáp ứng nhu cầu kết nối mạng tốc độ cao.

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Số lượng các kết nối ở mặt trước và mặt sau máy nhiều đáng kể.

Về khả năng lưu trữ, Asus trang bị hai khe M.2 2280 hỗ trợ SSD PCIe Gen 4 x4. Đây cũng là phần linh kiện chính mà người dùng có thể chủ động nâng cấp, trong khi RAM bị giới hạn theo cấu hình xuất xưởng.

Tại Trung Quốc, Ascent QN10 có giá khởi điểm 9.999 CNY (tương đương khoảng 37,3 triệu đồng) cho cấu hình 16GB RAM và SSD 512GB. Tuy nhiên, phiên bản đã được bán tại Singapore có giá 2.629 SGD (tương đương khoảng 40,5 triệu đồng), đi kèm 32GB RAM và SSD 1TB.

Tại Mỹ, nhà bán lẻ Newegg niêm yết mức giá dự kiến 1.699 USD (tương đương khoảng 44,9 triệu đồng) cho cấu hình 32GB RAM và SSD 512GB. Một nhà bán lẻ tại Anh cũng cho biết phiên bản này có thể được bán với giá 2.181,99 bảng Anh, tương đương khoảng 76,5 triệu đồng.

Hiện tại chưa có thông tin liệu máy có được bán tại Việt Nam không, nhưng bạn có thể tham khảo 1 số dòng mini PC nhỏ gọn, cấu hình khá giá vừa phải, ví dụ như Minisforum UM880 Pro (Ryzen AI 8845HS) giá từ ~15 triệu, Beelink SER8 (Ryzen 7 8745HS) giá từ khoảng 15 triệu hay Asus NUC 15 Pro (Intel Ai Core Ultra 7 255H) giá từ khoảng 12 triệu.

Asus tung ra latop Zenbook 14 Oled cấu hình khủng.
ASUS/PC World
#Mini PC Asus Ascent QN10 #Chip Snapdragon X2 #AI cá nhân #Cấu hình Mini PC #Computex 2026

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