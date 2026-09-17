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[GALLERY] Nissan Terrano 2027 lộ diện chạy thử, có thể sẽ về Việt Nam

Số hóa - Xe

[GALLERY] Nissan Terrano 2027 lộ diện chạy thử, có thể sẽ về Việt Nam

Nissan Terrano hoàn toàn mới bất ngờ xuất hiện tại Trung Quốc, hé lộ thiết kế SUV khung gầm rời hầm hố, hiện đại trước ra mắt và mở bán chính thức vào năm 2027.

Nguyễn Chung
Nissan đã giới thiệu mẫu xe concept mới mang tên Terrano PHEV tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026. Mẫu SUV này sẽ được sản xuất tại Trung Quốc trong khuôn khổ liên doanh giữa Nissan và Dongfeng. Xe dự kiến sẽ ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào đầu năm 2027. Sau đó, Terrano cũng sẽ được xuất khẩu sang các thị trường như Trung Đông, Đông Nam Á và châu Mỹ Latinh.
Nissan đã giới thiệu mẫu xe concept mới mang tên Terrano PHEV tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026. Mẫu SUV này sẽ được sản xuất tại Trung Quốc trong khuôn khổ liên doanh giữa Nissan và Dongfeng. Xe dự kiến sẽ ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào đầu năm 2027. Sau đó, Terrano cũng sẽ được xuất khẩu sang các thị trường như Trung Đông, Đông Nam Á và châu Mỹ Latinh.
Trước thời điểm ra mắt, Nissan Terrano bản thương mại đã bị bắt gặp trong quá trình chạy thử trên đường phố, qua đó hé lộ những chi tiết đáng chú ý. Nhiều khả năng đây là phiên bản sản xuất của Nissan Terrano PHEV Concept. Mẫu xe thử nghiệm có ngoại thất gần như tương đồng với những đặc điểm từng xuất hiện trên phiên bản concept.
Trước thời điểm ra mắt, Nissan Terrano bản thương mại đã bị bắt gặp trong quá trình chạy thử trên đường phố, qua đó hé lộ những chi tiết đáng chú ý. Nhiều khả năng đây là phiên bản sản xuất của Nissan Terrano PHEV Concept. Mẫu xe thử nghiệm có ngoại thất gần như tương đồng với những đặc điểm từng xuất hiện trên phiên bản concept.
Tuy nhiên, các trang bị chuyên dụng cho địa hình khắc nghiệt như đèn sương mù gắn trên nắp ca-pô, đèn phụ trợ trên nóc, giá chở đồ kéo dài toàn bộ nóc xe và lốp địa hình gai lớn dường như đã bị loại bỏ. Vẫn chưa rõ liệu những trang bị này có được cung cấp dưới dạng phụ kiện hay không. Mẫu xe thử nghiệm sử dụng thiết kế mâm hợp kim tương đối đơn giản hơn so với bản concept.
Tuy nhiên, các trang bị chuyên dụng cho địa hình khắc nghiệt như đèn sương mù gắn trên nắp ca-pô, đèn phụ trợ trên nóc, giá chở đồ kéo dài toàn bộ nóc xe và lốp địa hình gai lớn dường như đã bị loại bỏ. Vẫn chưa rõ liệu những trang bị này có được cung cấp dưới dạng phụ kiện hay không. Mẫu xe thử nghiệm sử dụng thiết kế mâm hợp kim tương đối đơn giản hơn so với bản concept.
Bên trong, Terrano bản thử nghiệm sở hữu khoang nội thất hai tông màu nâu vàng và xám. Vật liệu giả da xuất hiện trên ghế ngồi, táp-pi cửa và mặt táp-lô, tạo nên diện mạo cao cấp. Xe được trang bị cụm điều khiển trung tâm phẳng, cần số điện tử bố trí gọn gàng, núm xoay lựa chọn chế độ lái/địa hình, cụm công tắc bật/tắt, phanh tay điện tử tích hợp chức năng Auto Hold và các hộc đựng cốc.
Bên trong, Terrano bản thử nghiệm sở hữu khoang nội thất hai tông màu nâu vàng và xám. Vật liệu giả da xuất hiện trên ghế ngồi, táp-pi cửa và mặt táp-lô, tạo nên diện mạo cao cấp. Xe được trang bị cụm điều khiển trung tâm phẳng, cần số điện tử bố trí gọn gàng, núm xoay lựa chọn chế độ lái/địa hình, cụm công tắc bật/tắt, phanh tay điện tử tích hợp chức năng Auto Hold và các hộc đựng cốc.
Khu vực phía trước của cụm điều khiển trung tâm nhiều khả năng sẽ tích hợp các đế sạc điện thoại không dây. Bệ tỳ tay rộng có đệm êm ái cũng xuất hiện bên trong Nissan Terrano. Những trang bị đáng chú ý khác của xe gồm vô lăng bọc giả da tích hợp các nút điều khiển, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng cỡ lớn đặt ở vị trí trung tâm và bảng đồng hồ kỹ thuật số...
Khu vực phía trước của cụm điều khiển trung tâm nhiều khả năng sẽ tích hợp các đế sạc điện thoại không dây. Bệ tỳ tay rộng có đệm êm ái cũng xuất hiện bên trong Nissan Terrano. Những trang bị đáng chú ý khác của xe gồm vô lăng bọc giả da tích hợp các nút điều khiển, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng cỡ lớn đặt ở vị trí trung tâm và bảng đồng hồ kỹ thuật số...
Theo một số nguồn tin, khung gầm, các hệ thống cơ khí cốt lõi, trang bị an toàn và hệ thống hỗ trợ vận hành địa hình của Terrano đều do Nissan phát triển. Ngoại thất được thực hiện bởi trung tâm thiết kế của Nissan tại Trung Quốc dưới sự chỉ đạo của hãng mẹ ở Nhật Bản. Trong khi đó, Dongfeng đóng góp hệ truyền động hybrid và các hệ thống công nghệ khác.
Theo một số nguồn tin, khung gầm, các hệ thống cơ khí cốt lõi, trang bị an toàn và hệ thống hỗ trợ vận hành địa hình của Terrano đều do Nissan phát triển. Ngoại thất được thực hiện bởi trung tâm thiết kế của Nissan tại Trung Quốc dưới sự chỉ đạo của hãng mẹ ở Nhật Bản. Trong khi đó, Dongfeng đóng góp hệ truyền động hybrid và các hệ thống công nghệ khác.
Mẫu xe SUV Nissan Terrano 2027 mới được cho là sẽ sử dụng kết cấu khung gầm rời, phát triển từ nền tảng của các mẫu bán tải Nissan Frontier Pro và Dongfeng Z9. Tại thị trường Trung Quốc, trọng tâm sẽ là phiên bản hybrid sạc điện (PHEV).
Mẫu xe SUV Nissan Terrano 2027 mới được cho là sẽ sử dụng kết cấu khung gầm rời, phát triển từ nền tảng của các mẫu bán tải Nissan Frontier Pro và Dongfeng Z9. Tại thị trường Trung Quốc, trọng tâm sẽ là phiên bản hybrid sạc điện (PHEV).
Trong khi đó, các thị trường mới nổi và Trung Đông Nissan Terrano 2027 có thể được cung cấp cả phiên bản động cơ đốt trong (ICE) và PHEV. Sự hợp tác với Dongfeng sẽ giúp rút ngắn thời gian phát triển, đồng thời giảm chi phí.
Trong khi đó, các thị trường mới nổi và Trung Đông Nissan Terrano 2027 có thể được cung cấp cả phiên bản động cơ đốt trong (ICE) và PHEV. Sự hợp tác với Dongfeng sẽ giúp rút ngắn thời gian phát triển, đồng thời giảm chi phí.
Một số thị trường đang phát triển như Trung Đông, Đông Nam Á và châu Mỹ Latinh dự kiến sẽ có thêm bản động cơ đốt trong. Khi ra mắt, Nissan Terrano sẽ tham gia phân khúc SUV cỡ trung với khung gầm rời, cạnh tranh với Toyota Fortuner, Ford Everest và Mitsubishi Pajero Sport.
Một số thị trường đang phát triển như Trung Đông, Đông Nam Á và châu Mỹ Latinh dự kiến sẽ có thêm bản động cơ đốt trong. Khi ra mắt, Nissan Terrano sẽ tham gia phân khúc SUV cỡ trung với khung gầm rời, cạnh tranh với Toyota Fortuner, Ford Everest và Mitsubishi Pajero Sport.
VIdeo: Giới thiệu mẫu xe SUV Nissan Terrano PHEV Concept.
Nguyễn Chung
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