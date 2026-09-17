Phím Copilot của Microsoft sắp quay về làm Ctrl

Từng được Microsoft xem là bước thay đổi lớn của bàn phím Windows, phím Copilot giờ có thể trở lại làm Ctrl phải hoặc Menu ngữ cảnh.

Khi Microsoft đưa phím Copilot lên bàn phím Windows vào đầu năm 2024, hãng kỳ vọng đây sẽ là dấu mốc quan trọng của kỷ nguyên AI PC. Thay vì phải mở trình trợ lý bằng menu hay tổ hợp phím, người dùng chỉ cần nhấn một nút vật lý để gọi Copilot. Microsoft thậm chí mô tả đây là thay đổi đáng kể đầu tiên đối với bàn phím Windows trong gần ba thập kỷ. Trên một số mẫu laptop Windows 11, phím Copilot còn được bố trí vào vị trí vốn thuộc về Ctrl phải hoặc phím Menu ngữ cảnh.

Phím Copilot từng được Microsoft xem là điểm truy cập trực tiếp vào thế giới AI trên máy tính Windows.

Tuy nhiên, sau hơn hai năm, Microsoft dường như đang điều chỉnh lại cách tiếp cận. Trong các bản Windows 11 Release Preview Build 26100.9539 và 26200.9539 dành cho phiên bản 24H2 và 25H2, hãng bắt đầu thử nghiệm tùy chọn cho phép người dùng thay đổi chức năng của phím Copilot. Nếu được bật, nút này có thể hoạt động như Ctrl phải hoặc phím mở Menu ngữ cảnh, tùy nhu cầu. Tùy chọn nằm trong Settings > Bluetooth & devices > Keyboard và được triển khai theo từng giai đoạn nên chưa xuất hiện trên mọi máy tính.

Thay đổi này xuất phát từ một vấn đề khá thực tế. Khi phím Copilot thay thế Ctrl phải hoặc phím Menu trên một số thiết kế bàn phím, người dùng lâu năm phải điều chỉnh lại thói quen sử dụng các phím tắt. Bất tiện này càng đáng chú ý với những người phụ thuộc vào công nghệ hỗ trợ như trình đọc màn hình. Vì vậy, Microsoft cho phép khôi phục chức năng cũ nhằm duy trì các phím tắt quen thuộc và quy trình hỗ trợ tiếp cận, thay vì buộc tất cả người dùng phải sử dụng nút AI mới.

Dù vậy, việc chuyển phím Copilot thành Ctrl phải không hoàn toàn giống việc lấy lại nguyên trạng bàn phím cũ. Microsoft lưu ý một số tổ hợp phím sử dụng Ctrl phải cùng Windows hoặc Shift có thể không hoạt động như trước. Trong trường hợp đó, người dùng được khuyến nghị sử dụng Ctrl trái. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng cho thấy việc bổ sung phím Copilot vào thiết kế bàn phím đã tạo ra những thay đổi sâu hơn chỉ đơn thuần thay logo trên một nút bấm.

Windows 11 đang thử nghiệm tùy chọn cho phép biến phím Copilot thành Ctrl phải hoặc phím Menu ngữ cảnh.

Sự điều chỉnh mới cũng tạo ra một vòng lặp khá thú vị trong chiến lược AI PC của Microsoft. Năm 2024, hãng muốn biến phím Copilot thành một điểm truy cập trực tiếp tới trợ lý AI, qua đó đưa Copilot trở thành thành phần thường trực trên máy tính Windows. Việc một phím truyền thống phải nhường chỗ cho AI khi ấy thể hiện rõ tham vọng của Microsoft trong việc đưa trí tuệ nhân tạo vào trải nghiệm sử dụng PC hàng ngày. Nhưng đến nay, chính hệ điều hành lại mở đường để người dùng biến nút AI đó thành Ctrl hoặc Menu.

Điều này không đồng nghĩa Microsoft từ bỏ Copilot trên Windows. Người dùng vẫn có thể giữ chức năng Copilot mặc định nếu thường xuyên sử dụng trợ lý AI. Thay đổi chủ yếu trao thêm quyền lựa chọn, thừa nhận rằng nhu cầu sử dụng bàn phím của người dùng rất khác nhau. Với những người coi trọng các phím tắt truyền thống hơn khả năng gọi AI bằng một lần nhấn, chiếc nút từng được xem là biểu tượng của tương lai Windows giờ có thể tiếp tục làm công việc quen thuộc của quá khứ.