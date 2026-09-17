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Số hóa - Xe

Thành Công Group hợp tác VGX thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam

Tập đoàn Thành Công và Công ty Cổ phần Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam vừa ký hợp tác phát triển hạ tầng năng lượng phục vụ phương tiện điện hóa tại Việt Nam.

Nguyễn Thảo

Tập đoàn Thành Công và Công ty Cổ phần Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam (VGX) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), hướng tới phát triển hạ tầng năng lượng phục vụ phương tiện điện hóa tại Việt Nam. Thỏa thuận mở ra định hướng phối hợp giữa năng lực phát triển ôtô điện hóa và hạ tầng năng lượng, góp phần tạo nền tảng đồng bộ cho quá trình chuyển dịch xanh trong giao thông tại Việt Nam.

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Thành Công Group hợp tác VGX thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam.

Trọng tâm hợp tác là phối hợp xây dựng các giải pháp kỹ thuật, bảo đảm tính tương thích, an toàn và thuận tiện giữa phương tiện điện hóa được phân phối bởi Tập đoàn Thành Công và hệ thống trạm sạc của VGX; đồng thời nghiên cứu khả năng kết nối, tích hợp các nền tảng công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Hai bên định hướng phát triển mạng lưới trạm sạc tại cơ sở hạ tầng thuộc hệ sinh thái và hệ thống phân phối của Tập đoàn Thành Công trên toàn quốc, cũng như xây dựng các chính sách ưu đãi dành riêng cho khách hàng sử dụng xe do Tập đoàn Thành Công phân phối khi sử dụng dịch vụ tại hệ thống trạm sạc VGX, qua đó gia tăng tiện ích và tạo thuận lợi trong quá trình sử dụng phương tiện điện hóa.

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Hai bên định hướng phát triển mạng lưới trạm sạc tại cơ sở hạ tầng thuộc hệ sinh thái và hệ thống phân phối của Tập đoàn Thành Công trên toàn quốc.

TC Group hiện có gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối ôtô và cung cấp phụ tùng, linh kiện tại Việt Nam. Trong khi đó, VGX được thành lập bởi liên doanh gồm Petrolimex, Xuân Cầu Holdings và Selex Motors, tập trung phát triển hạ tầng trạm sạc và trạm đổi pin theo định hướng dùng chung.

Các nội dung về phạm vi triển khai, mô hình hợp tác và các điều kiện thương mại sẽ tiếp tục được hai bên nghiên cứu, thống nhất trong thời gian tới. Đây là cơ sở để TC Group và VGX cụ thể hóa các kế hoạch liên quan đến hạ tầng sạc và năng lượng phục vụ giao thông điện hóa.

#Thành Công Group hợp tác VGX #Thành Công #VGX #giao thông xanh #hạ tầng năng lượng #xe điện

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