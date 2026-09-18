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[GALLERY] BYD Atto 2 2027 ra mắt - chạy 500km/sạc, chỉ từ 262 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] BYD Atto 2 2027 ra mắt - chạy 500km/sạc, chỉ từ 262 triệu đồng

BYD Atto 2 đời 2027 vừa ra mắt thị trường Trung Quốc được bổ sung phiên bản chạy 501 km theo chuẩn CLTC, giá khởi điểm từ 74.800 NDT (khoảng 262 triệu đồng).

Tâm Võ
BYD vừa chính thức ra mắt phiên bản mới mang tên Feichi Edition của dòng ôtô điện cỡ nhỏ Yuan Up tại thị trường Trung Quốc. Tại nhiều thị trường quốc tế, bao gồm cả Việt Nam, Yuan Up vốn được biết đến dưới tên gọi khác là BYD Atto 2. Phiên bản mới sử dụng chung một mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu đặt phía trước cho toàn bộ dòng xe.
BYD vừa chính thức ra mắt phiên bản mới mang tên Feichi Edition của dòng ôtô điện cỡ nhỏ Yuan Up tại thị trường Trung Quốc. Tại nhiều thị trường quốc tế, bao gồm cả Việt Nam, Yuan Up vốn được biết đến dưới tên gọi khác là BYD Atto 2. Phiên bản mới sử dụng chung một mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu đặt phía trước cho toàn bộ dòng xe.
Mô-tơ này cho công suất tối đa 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại 180 Nm. Trước đây, mẫu xe này từng có phiên bản mạnh hơn với công suất tối đa đạt 174 mã lực. Ngoài ra, xe còn tiếp tục sử dụng nền tảng khung gầm e-Platform 3.0 của BYD với công nghệ tích hợp pin Cell-to-Body, hệ thống treo MacPherson phía trước và hệ thống thanh xoắn phía sau.
Mô-tơ này cho công suất tối đa 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại 180 Nm. Trước đây, mẫu xe này từng có phiên bản mạnh hơn với công suất tối đa đạt 174 mã lực. Ngoài ra, xe còn tiếp tục sử dụng nền tảng khung gầm e-Platform 3.0 của BYD với công nghệ tích hợp pin Cell-to-Body, hệ thống treo MacPherson phía trước và hệ thống thanh xoắn phía sau.
Pin của xe là loại lithium-sắt-photphat mang tên Blade do công ty con FinDreams Battery của BYD sản xuất. Cụm pin mới có dung lượng 51,13 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 501 km theo tiêu chuẩn CLTC, tăng đáng kể so với mức tối đa 401 km của đời cũ. Tuy nhiên, hãng BYD vẫn bán các phiên bản có phạm vi di chuyển 301 km và 401 km của Atto 2 ra thị trường.
Pin của xe là loại lithium-sắt-photphat mang tên Blade do công ty con FinDreams Battery của BYD sản xuất. Cụm pin mới có dung lượng 51,13 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 501 km theo tiêu chuẩn CLTC, tăng đáng kể so với mức tối đa 401 km của đời cũ. Tuy nhiên, hãng BYD vẫn bán các phiên bản có phạm vi di chuyển 301 km và 401 km của Atto 2 ra thị trường.
Xe vẫn sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.310 x 1.830 x 1.675 mm và chiều dài cơ sở 2.620 mm. Ngoài ra, mẫu ô tô điện giá rẻ này đã được bổ sung các tùy chọn màu sơn ngoại thất mới như vàng Energetic Yellow và xanh dương Oxygen Blue. Bên cạnh đó là bộ mâm hợp kim 17 inch với thiết kế giảm lực cản không khí trên các phiên bản cao cấp.
Xe vẫn sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.310 x 1.830 x 1.675 mm và chiều dài cơ sở 2.620 mm. Ngoài ra, mẫu ô tô điện giá rẻ này đã được bổ sung các tùy chọn màu sơn ngoại thất mới như vàng Energetic Yellow và xanh dương Oxygen Blue. Bên cạnh đó là bộ mâm hợp kim 17 inch với thiết kế giảm lực cản không khí trên các phiên bản cao cấp.
Cần số dạng cần gạt trên cột vô lăng thay thế cho nút chuyển số đặt trên cụm điều khiển trung tâm là điểm nhấn bên trong BYD Atto 2 mới. Sự thay đổi này đã giải phóng không gian chứa đồ bên dưới khay sạc điện thoại không dây 50W làm mát bằng không khí của xe.
Cần số dạng cần gạt trên cột vô lăng thay thế cho nút chuyển số đặt trên cụm điều khiển trung tâm là điểm nhấn bên trong BYD Atto 2 mới. Sự thay đổi này đã giải phóng không gian chứa đồ bên dưới khay sạc điện thoại không dây 50W làm mát bằng không khí của xe.
Khi gập hàng ghế sau theo tỷ lệ 60:40, dung tích khoang hành lý tăng lên 1.320 lít. Các trang bị khác gồm vô lăng 2 chấu thiết kế mới, ghế trước thông gió/sưởi, cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính với rèm che nắng chỉnh điện, cửa gió điều hòa phía sau và chức năng mở khóa bằng chìa khóa NFC trên điện thoại thông minh.
Khi gập hàng ghế sau theo tỷ lệ 60:40, dung tích khoang hành lý tăng lên 1.320 lít. Các trang bị khác gồm vô lăng 2 chấu thiết kế mới, ghế trước thông gió/sưởi, cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính với rèm che nắng chỉnh điện, cửa gió điều hòa phía sau và chức năng mở khóa bằng chìa khóa NFC trên điện thoại thông minh.
Hệ thống thông tin giải trí sử dụng nền tảng DiLink 100 với màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch có khả năng xoay 90 độ, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch và hệ thống nhận diện giọng nói 4 vùng. Các tính năng hỗ trợ người lái thay đổi tùy theo từng phiên bản.
Hệ thống thông tin giải trí sử dụng nền tảng DiLink 100 với màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch có khả năng xoay 90 độ, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch và hệ thống nhận diện giọng nói 4 vùng. Các tính năng hỗ trợ người lái thay đổi tùy theo từng phiên bản.
Những phiên bản được trang bị gói DiPilot C của BYD sẽ hỗ trợ tính năng lái tự động theo lộ trình định sẵn trên cao tốc và đỗ xe tự động. BYD cũng cung cấp chính sách bảo hiểm đối với những thiệt hại phát sinh trong quá trình thực hiện thao tác đỗ xe tự động.
Những phiên bản được trang bị gói DiPilot C của BYD sẽ hỗ trợ tính năng lái tự động theo lộ trình định sẵn trên cao tốc và đỗ xe tự động. BYD cũng cung cấp chính sách bảo hiểm đối với những thiệt hại phát sinh trong quá trình thực hiện thao tác đỗ xe tự động.
Ở phiên bản mới, BYD Atto 2027 vẫn duy trì giá niêm yết khởi điểm từ 74.800 Nhân dân tệ (khoảng 262 triệu đồng). Khoản trợ cấp đổi xe cũ tối đa 5.000 Nhân dân tệ (17,5 triệu đồng) giúp giảm giá thực tế xuống còn 69.800 Nhân dân tệ (244 triệu đồng).
Ở phiên bản mới, BYD Atto 2027 vẫn duy trì giá niêm yết khởi điểm từ 74.800 Nhân dân tệ (khoảng 262 triệu đồng). Khoản trợ cấp đổi xe cũ tối đa 5.000 Nhân dân tệ (17,5 triệu đồng) giúp giảm giá thực tế xuống còn 69.800 Nhân dân tệ (244 triệu đồng).
Tại thị trường nội địa Trung Quốc, BYD Atto 2 nhận doanh số 22.958 xe trong tháng 8/2026, tăng 13,2% so với tháng trước và 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số tháng 8 của riêng mẫu xe này chiếm 12,5% tổng kết quả bán hàng nội địa của BYD. Như vậy, Atto 2 đóng vai trò quan trọng đối với thương hiệu ô tô này.
Tại thị trường nội địa Trung Quốc, BYD Atto 2 nhận doanh số 22.958 xe trong tháng 8/2026, tăng 13,2% so với tháng trước và 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số tháng 8 của riêng mẫu xe này chiếm 12,5% tổng kết quả bán hàng nội địa của BYD. Như vậy, Atto 2 đóng vai trò quan trọng đối với thương hiệu ô tô này.
Mức giá được điều chỉnh cùng phạm vi hoạt động tăng mạnh hứa hẹn sẽ giúp BYD Atto 2 cải thiện khả năng cạnh tranh với Geely EX2 và các mẫu SUV chạy điện cỡ nhỏ khác tại Trung Quốc. Dự đoán, mẫu xe BYD Atto 2 2027 sẽ sớm về Việt Nam.
Mức giá được điều chỉnh cùng phạm vi hoạt động tăng mạnh hứa hẹn sẽ giúp BYD Atto 2 cải thiện khả năng cạnh tranh với Geely EX2 và các mẫu SUV chạy điện cỡ nhỏ khác tại Trung Quốc. Dự đoán, mẫu xe BYD Atto 2 2027 sẽ sớm về Việt Nam.
Video: Đánh giá BYD Atto 2 chạy điện tại Việt Nam.
Tâm Võ
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