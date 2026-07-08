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Số hóa - Xe

Triệu hồi gần 387.000 xe BMW 1 Series và 3 Series do lỗi túi khí

BMW vừa tiếp tục thông báo triệu hồi tới gần 387.000 xe 1 Series và 3 Series do lỗi túi khí, có thể gây chấn thương cho người lái và hành khách. 

Thảo Nguyễn
Video: Xem chi tiết mẫu xe BMW 1 Series thế hệ mới.

Theo thông tin từ Cổng An toàn thuộc Ủy ban châu Âu (EC), BMW đang phải triệu hồi loạt xe BMW 1 Series và 3 Series do lỗi túi khí quen thuộc. Cụ thể, các hợp chất hóa học trong cụm bơm khí có thể bị hỏng theo thời gian, khiến bộ phận có nguy cơ vỡ trong quá trình triển khai, làm văng các mảnh kim loại vào người lái và hành khách.

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Triệu hồi gần 387.000 xe BMW 1 Series và 3 Series do lỗi túi khí.

Tổng cộng, BMW sẽ phải triệu hồi 386.696 ôtô trên toàn cầu (thuộc đời 2007 - 2015), tất cả đều được sản xuất tại nhà máy ở Đức từ ngày 8/5/2007 đến ngày 30/6/2015. Các dòng xe bị ảnh hưởng cụ thể gồm: 1 Series (mã sản phẩm E81, E82, E87, E88) và 3 Series (mã sản phẩm E90, E91, E92, E93).

Vào tháng 6 vừa qua, Cơ quan Giao thông vận tải Liên bang Đức (KBA) cũng thông báo đợt triệu hồi với gần 5.000 xe điện iX3 trên toàn cầu do túi khí có thể bung không đúng hướng, làm tăng nguy cơ chấn thương cho người ngồi bên trong xe khi có tai nạn.

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