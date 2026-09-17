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[GALLERY] Cận cảnh Lexus IS 2027 "khoác áo" xanh nổi bật, giới hạn 350 xe

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh Lexus IS 2027 "khoác áo" xanh nổi bật, giới hạn 350 xe

Lexus IS 2027 nâng cấp loạt trang bị, đáng chú ý là gói ngoại thất đặc biệt sử dụng màu sơn xanh Envious và mâm BBS rèn 19 inch, sản xuất giới hạn chỉ 350 xe.

Nguyễn Anh
Lexus IS 2027 vừa chính thức ra mắt, điểm nhấn trên mẫu xe sang này là gói Special Appearance Package, phát triển dựa trên phiên bản F Sport. Xe được sơn màu xanh Envious độc quyền, kết hợp bộ mâm hợp kim BBS rèn 19 inch màu đen.
Lexus IS 2027 vừa chính thức ra mắt, điểm nhấn trên mẫu xe sang này là gói Special Appearance Package, phát triển dựa trên phiên bản F Sport. Xe được sơn màu xanh Envious độc quyền, kết hợp bộ mâm hợp kim BBS rèn 19 inch màu đen.
Lexus IS 2027 tiếp tục sử dụng động cơ V6 3.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 311 mã lực và mô-men xoắn 380 Nm. Bản dẫn động cầu sau đi kèm hộp số tự động 8 cấp, trong khi phiên bản dẫn động 4 bánh sử dụng hộp số 6 cấp.
Lexus IS 2027 tiếp tục sử dụng động cơ V6 3.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 311 mã lực và mô-men xoắn 380 Nm. Bản dẫn động cầu sau đi kèm hộp số tự động 8 cấp, trong khi phiên bản dẫn động 4 bánh sử dụng hộp số 6 cấp.
Gói Special Appearance Package không mang đến thay đổi về công suất động cơ. Ở các phiên bản IS 350 F Sport Design, Lexus bổ sung mâm 19 inch màu đen kết hợp bề mặt gia công và vô-lăng sưởi tiêu chuẩn
Gói Special Appearance Package không mang đến thay đổi về công suất động cơ. Ở các phiên bản IS 350 F Sport Design, Lexus bổ sung mâm 19 inch màu đen kết hợp bề mặt gia công và vô-lăng sưởi tiêu chuẩn
Bên trong, xe sử dụng nội thất NuLuxe màu đen với các chi tiết Ultrasuede, đường chỉ khâu màu xanh và các chi tiết trang trí màu chrome satin. Gói trang bị cũng bao gồm hệ thống treo thích ứng, vi sai chống trượt Torsen trên phiên bản dẫn động cầu sau và Technology Package.
Bên trong, xe sử dụng nội thất NuLuxe màu đen với các chi tiết Ultrasuede, đường chỉ khâu màu xanh và các chi tiết trang trí màu chrome satin. Gói trang bị cũng bao gồm hệ thống treo thích ứng, vi sai chống trượt Torsen trên phiên bản dẫn động cầu sau và Technology Package.
Hệ thống âm thanh Mark Levinson, camera quan sát toàn cảnh cùng đèn pha LED 3 bóng cũng được trang bị. Ở các phiên bản IS 350 F Sport Design, Lexus bổ sung mâm 19 inch màu đen kết hợp bề mặt gia công và vô-lăng sưởi tiêu chuẩn.
Hệ thống âm thanh Mark Levinson, camera quan sát toàn cảnh cùng đèn pha LED 3 bóng cũng được trang bị. Ở các phiên bản IS 350 F Sport Design, Lexus bổ sung mâm 19 inch màu đen kết hợp bề mặt gia công và vô-lăng sưởi tiêu chuẩn.
Xe được trang bị màn hình giải trí 12,3 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số cùng kích thước. Hệ thống âm thanh 10 loa là trang bị tiêu chuẩn, trong khi hệ thống Mark Levinson 17 loa được cung cấp dưới dạng tùy chọn.
Xe được trang bị màn hình giải trí 12,3 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số cùng kích thước. Hệ thống âm thanh 10 loa là trang bị tiêu chuẩn, trong khi hệ thống Mark Levinson 17 loa được cung cấp dưới dạng tùy chọn.
Gói an toàn Lexus Safety System+ 3.0 trên xe sang IS 2027 thế hệ mới cũng được tích hợp sẵn, với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động và cảnh báo lệch làn có hỗ trợ đánh lái.
Gói an toàn Lexus Safety System+ 3.0 trên xe sang IS 2027 thế hệ mới cũng được tích hợp sẵn, với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động và cảnh báo lệch làn có hỗ trợ đánh lái.
Tuy nhiên, Lexus chỉ sản xuất 350 chiếc IS 2027 với gói ngoại thất đặc biệt màu sơn xanh Envious và mâm BBS rèn 19 inch tại thị trường Bắc Mỹ. Giá bán của gói trang bị này hiện vẫn chưa được công bố.
Tuy nhiên, Lexus chỉ sản xuất 350 chiếc IS 2027 với gói ngoại thất đặc biệt màu sơn xanh Envious và mâm BBS rèn 19 inch tại thị trường Bắc Mỹ. Giá bán của gói trang bị này hiện vẫn chưa được công bố.
Giá bán cuat mẫu xe sang Lexus IS 350 F Sport Design từ 47.545 USD với hệ dẫn động cầu sau và 49.545 USD với hệ dẫn động 4 bánh. Bản IS 350 F Sport có giá lần lượt từ 49.845 USD và 51.845 USD.
Giá bán cuat mẫu xe sang Lexus IS 350 F Sport Design từ 47.545 USD với hệ dẫn động cầu sau và 49.545 USD với hệ dẫn động 4 bánh. Bản IS 350 F Sport có giá lần lượt từ 49.845 USD và 51.845 USD.
Video: Giới thiệu mẫu xe sang Lexus IS 2027 thế hệ mới.
Nguyễn Anh
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