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Số hóa - Xe

Jaecoo J5 đang giảm đến 150 triệu đồng, khởi điểm chỉ từ 499 triệu đồng

Mức ưu đãi được quy đổi cho Jaecoo J5 là 100 triệu ở bản ICE Premium, 70 triệu bản SHS-H Premium, 80 triệu bản SHS-H Flagship và 150 triệu đồng bản EV Flagship.

Nguyễn Thảo
Video: ánh giá nhanh mẫu xe SUV Jaecoo J5 lắp ráp tại Việt Nam.

Cụ thể, trong tháng 9/2026 này, Jaecoo ưu đãi tiền xăng hoặc sạc miễn phí trong 4-30 năm cho mẫu SUV cỡ nhỏ J5 mới ra mắt Việt Nam cách đây không lâu. Mức khuyến mại được quy đổi sang tiền mặt của Jaecoo J5 là 100 triệu đồng ở bản máy xăng ICE Premium, 70 triệu đồng ở bản SHS-H Premium, 80 triệu ở bản SHS-H Flagship và 150 triệu ở bản thuần điện EV Flagship.

Giá bán sau ưu đãi của mẫu SUV cỡ B được lắp ráp tại Việt Nam này chỉ dao động từ 499-669 triệu đồng, khá thấp trong phân khúc. Thậm chí, giá bán khởi điểm của xe chỉ ngang ngửa một số mẫu SUV hạng A như Hyundai Venue.

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Jaecoo J5 đang giảm đến 150 triệu đồng, khởi điểm chỉ từ 499 triệu đồng.

Jaecoo J5 đã chính thức ra mắt Việt Nam vào hồi tháng 8/2026. Tại Việt Nam, J5 là mẫu xe thứ 2 của thương hiệu Jaecoo, sau J7. Xe có tổng cộng 4 phiên bản và 3 tùy chọn động cơ.

Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 145 mã lực và mô-men xoắn cực đại 210 Nm, kết hợp hệ thống treo sau liên kết đa điểm.

Thứ hai là hệ truyền động Super Hybrid System, kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L và mô-tơ điện, cho tổng công suất 221 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây và đạt phạm vi hoạt động kết hợp khoảng 1.000 km theo tiêu chuẩn NEDC.

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Jaecoo J5 đã chính thức ra mắt Việt Nam vào hồi tháng 8/2026. J5 là mẫu xe thứ 2 của thương hiệu Jaecoo, sau J7, có tổng cộng 4 phiên bản và 3 tùy chọn động cơ.

Thứ ba là mô-tơ điện có công suất tối đa 208 mã lực và mô-men xoắn cực đại 288 Nm, cho phép xe tăng tốc 0-100 km/h trong 7,7 giây. Xe có phạm vi di chuyển lên đến 461 km sau mỗi lần sạc đầy. Pin của xe hỗ trợ sạc nhanh DC 130 kW với thời gian sạc từ 30% lên 80% trong khoảng 28 phút.

Trang bị tiêu chuẩn của mẫu SUV cỡ B này gồm hệ thống treo sau liên kết đa điểm, đèn chiếu sáng LED, hệ thống kiểm soát hành trình, gương chiếu hậu gập tự động có sấy và hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Trên các phiên bản SHS-H và EV Flagship, xe được nâng cấp với trần kính toàn cảnh, điều hòa tự động hai vùng, sạc điện thoại không dây, màn hình cảm ứng trung tâm 13,2 inch Ultra HD và hệ thống âm thanh Sony 8 loa.

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Giá bán sau ưu đãi của mẫu SUV cỡ B được lắp ráp tại Việt Nam này hiện chỉ dao động từ 499-669 triệu đồng, khá thấp trong phân khúc.

Thêm vào đó là những trang bị an toàn tiêu chuẩn như 4 túi khí, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo và giám sát áp suất lốp. Các bản cao hơn sẽ có 6 túi khí, 18 tính năng trợ lái nâng cao ADAS và camera 540 HD. Các công nghệ hỗ trợ người lái gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo mở cửa,...

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