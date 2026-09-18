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4 món Baseus tiện bất ngờ, giá hời cực rẻ

Số hóa - Xe

4 món Baseus tiện bất ngờ, giá hời cực rẻ

Từ củ sạc nhanh đến sạc dự phòng, 4 món Baseus nhỏ gọn, dễ mang the và cực kỳ hữu ích.

Thiên Trang (th)
1. Củ sạc Baseus GaN PD 20W nhỏ gọn, công nghệ GaN giúp sạc nhanh ổn định, công suất 20W phù hợp nhiều thiết bị di động.
1. Củ sạc Baseus GaN PD 20W nhỏ gọn, công nghệ GaN giúp sạc nhanh ổn định, công suất 20W phù hợp nhiều thiết bị di động.
Sản phẩm đi kèm cáp, tạo thành bộ sạc hoàn chỉnh, giá chỉ khoảng 155.000 đồng, tiện lợi cho nhu cầu hằng ngày.
Sản phẩm đi kèm cáp, tạo thành bộ sạc hoàn chỉnh, giá chỉ khoảng 155.000 đồng, tiện lợi cho nhu cầu hằng ngày.
2. Sạc dự phòng Baseus Qpow3 dung lượng 10.000mAh hoặc 20.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 22,5W, phù hợp cho người hay di chuyển.
2. Sạc dự phòng Baseus Qpow3 dung lượng 10.000mAh hoặc 20.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 22,5W, phù hợp cho người hay di chuyển.
Thiết kế tích hợp cáp kép và màn hình LED hiển thị pin giúp giảm phụ kiện mang theo, giá khoảng 600.000 đồng.
Thiết kế tích hợp cáp kép và màn hình LED hiển thị pin giúp giảm phụ kiện mang theo, giá khoảng 600.000 đồng.
3. Tai nghe Baseus WM02 sử dụng Bluetooth 5.3, thiết kế nhét tai, giảm tiếng ồn, pin tới 25 giờ, hộp sạc nhỏ gọn dễ mang theo.
3. Tai nghe Baseus WM02 sử dụng Bluetooth 5.3, thiết kế nhét tai, giảm tiếng ồn, pin tới 25 giờ, hộp sạc nhỏ gọn dễ mang theo.
Giá khoảng 350.000 đồng, đây là lựa chọn hợp lý cho nhu cầu nghe nhạc, xem video và đàm thoại hằng ngày.
Giá khoảng 350.000 đồng, đây là lựa chọn hợp lý cho nhu cầu nghe nhạc, xem video và đàm thoại hằng ngày.
4. Máy dò ống kính ẩn Baseus giúp kiểm tra không gian lưu trú, phát hiện camera ẩn, tăng sự yên tâm khi đi công tác hoặc thuê phòng.
4. Máy dò ống kính ẩn Baseus giúp kiểm tra không gian lưu trú, phát hiện camera ẩn, tăng sự yên tâm khi đi công tác hoặc thuê phòng.
Thiết bị nhỏ gọn dễ mang theo, giá chỉ khoảng 155.000 đồng, là món phụ kiện bảo vệ sự riêng tư đáng chú ý.
Thiết bị nhỏ gọn dễ mang theo, giá chỉ khoảng 155.000 đồng, là món phụ kiện bảo vệ sự riêng tư đáng chú ý.
Thiên Trang (th)
#Baseus #sạc nhanh #tai nghe #sạc dự phòng #camera ẩn #phụ kiện điện tử

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