Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Mercedes-Benz V-Class tại Việt Nam "đại hạ giá", tới hơn nửa tỷ đồng

Mercedes-Benz V-Class niêm yết hơn 3 tỷ tại Việt Nam, đang được một số đại lý áp dụng mức ưu đãi lớn. Trong đó, bản V 300 Avantgarde giảm hơn 600 triệu đồng.

Nguyễn Thảo
Video: Mercedes V300 AMG 2025 đẹp nhưng chưa chất - cần làm gì?

Theo thông tin tại đại lý Mercedes-Benz tại Việt Nam cho biết, nhờ vào các ưu đãi về thuế mà nhà máy của hãng đang cho phép các đại lý giảm giá cho dòng V-Class nhằm kích cầu doanh số.Trong đó, phiên bản V 300 Avantgarde được chào bán với mức giá khoảng 2,799 tỷ đồng, thấp hơn 600 triệu đồng so với giá niêm yết 3,399 tỷ đồng trên trang chủ của hãng

Trong khi đó, phiên bản cao cấp hơn là Mercedes-Benz V 300 AMG hiện vẫn có giá niêm yết 3,999 tỷ đồng. Mức giảm cụ thể có thể khác nhau tùy theo từng đại lý, phiên bản và số lượng xe tồn kho.

2-8012.jpg
Mercedes-Benz V-Class tại Việt Nam "đại hạ giá", tới hơn nửa tỷ đồng.

Tại Việt Nam, Mercedes-Benz V-Class được định vị ở phân khúc MPV cao cấp, cạnh tranh với các mẫu xe hướng đến nhu cầu chở nhiều người, phục vụ gia đình hoặc doanh nghiệp. Mẫu xe này gây chú ý nhờ thiết kế dạng van đa dụng với không gian nội thất rộng rãi. Xe sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi, trong đó các hàng ghế được bố trí theo hướng ưu tiên sự thoải mái cho hành khách, đặc biệt ở khu vực phía sau.

Ở phiên bản Avantgarde xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 5.140 x 1.928 x 1.901 mm, chiều dài cơ sở đạt 3.200 mm trong khi phiên bản AMG sẽ rộng hơn 1 chút với kích thước lần lượt là 5.370 x 1.928 x 1.909 mm.

4-540.jpg
Phiên bản Avantgarde xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 5.140 x 1.928 x 1.901 mm, chiều dài cơ sở 3.200 mm, phiên bản AMG sẽ rộng hơn.

Về động cơ, xe sử dụng động cơ xăng tăng áp dung tích 2.0L, 4 xi-lanh, cho công suất tối đa 211 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC, truyền sức mạnh tới bánh sau. Theo số liệu công bố của hãng, xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 9,4 giây, vận tốc tối đa đạt 210 km/h.

Về trang bị an toàn, mẫu V 300 Avantgarde cũng được trang bị các thiết bị như: Phanh chủ động Active Brake Assist, có khả năng phát hiện nguy cơ va chạm phía trước và hỗ trợ đưa ra cảnh báo cho người lái. Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động DISTRONIC, giúp duy trì khoảng cách với phương tiện phía trước trong một số điều kiện vận hành. Hệ thống hỗ trợ cảnh báo điểm mù cũng được trang bị nhằm cảnh báo người lái khi có phương tiện nằm trong vùng khó quan sát.

3-9337.jpg
Về động cơ, xe sử dụng động cơ xăng tăng áp dung tích 2.0L, 4 xi-lanh, cho công suất tối đa 211 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm.

Ngoài ra, bên trong khoang cabin, Mercedes-Benz V 300 Avantgarde được thiết kế theo hướng ưu tiên sự thoải mái cho cả người lái và hành khách. Xe sở hữu các trang bị như hệ thống điều hòa tự động đa vùng, cửa lùa điện hai bên, cửa hậu đóng mở điện và nhiều tiện ích phục vụ hành khách. Với lợi thế về không gian, V 300 Avantgarde hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu xe vừa phục vụ gia đình, vừa đáp ứng nhu cầu đưa đón cao cấp.

1-8605.jpg
Mercedes-Benz V-Class được định vị ở phân khúc MPV cao cấp, cạnh tranh với các mẫu xe hướng đến nhu cầu chở nhiều người, phục vụ gia đình, doanh nghiệp.

Hiện tại ở 1 số đại lý, mức giá niêm yết của mẫu V 300 Avantgarde giảm xuống còn 2 tỷ 799 triệu đồng. Việc giảm giá tại đại lý giúp Mercedes-Benz V-Class có mức giá tiếp cận thấp hơn so với trước đây. Đây cũng là động thái đáng chú ý trong bối cảnh phân khúc MPV cao cấp tại Việt Nam đang có sự cạnh tranh ngày càng rõ rệt.

So với các mẫu MPV phổ thông, V-Class vẫn duy trì lợi thế ở không gian, trang bị và thương hiệu. Tuy nhiên, mức giá sau ưu đãi cũng sẽ là yếu tố được nhiều khách hàng cân nhắc khi lựa chọn một mẫu xe phục vụ gia đình hoặc nhu cầu kinh doanh vận chuyển cao cấp.

#Mercedes-Benz V-Class đại hạ giá #Mercedes-Benz V-Class giảm hơn nửa tỷ đồng #Mercedes-Benz V-Class niêm yết hơn 3 tỷ #Mercedes-Benz V-Class giảm giá mạnh #Mercedes-Benz #V-Class

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Mercedes-Benz E-Class và S-Class nguy cơ vỡ khớp nối trục truyền động

Mercedes-Benz E-Class và S-Class có nguy cơ vỡ khớp nối của trục truyền động, làm tăng nguy cơ tai nạn. Điều này khiến hãng phải triệu hồi hơn 24.000 xe tại Mỹ.

Video: Giới thiệu sedan hạng sang Mercedes-Benz E-Class 2018.

Theo thông báo của Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA), Mercedes-Benz sẽ phải triệu hồi bộ đôi E-Class và S-Class do khớp nối vạn năng (khớp các-đăng) của trục truyền động có thể bị vỡ trong quá trình vận hành, gây mất động năng đột ngột và tăng nguy cơ tai nạn.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Mercedes-Benz C-Class điện lộ nội thất với màn hình "khủng" 39,1 inch

Mercedes-Benz chuẩn bị trình làng thế hệ C-Class thuần điện hoàn toàn mới vào ngày 20/4 tới, nhưng những hình ảnh đầu tiên về nội thất đã sớm được hé lộ.

Video: Mercedes-Benz sắp trình làng thế hệ C-Class thuần điện hoàn toàn mới.

Mercedes-Benz đang chuẩn bị trình làng mẫu C-Class thuần điện hoàn toàn vào ngày 20/4, tuy nhiên thiết kế nội thất của xe đã được hé lộ sớm. Điểm nhấn trung tâm là màn hình MBUX Hyperscreen cỡ lớn, kéo dài gần hết chiều ngang bảng táp-lô, mang thiết kế liền mạch tương tự mẫu GLC EV.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Mercedes-Benz S-Class tại Việt Nam giảm giá sốc tới hơn 1,3 tỷ đồng

Mới đây, nhiều đại lý Mercedes-Benz Việt Nam đã triển khai chương trình kích cầu quy mô lớn cho dòng sedan đầu bảng S-Class với tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng.

Video: Đánh giá xe sang Mercedes-Benz S450 tại Việt Nam.

Đây được xem là mức ưu đãi mạnh tay nhất từ trước đến nay, giúp khách hàng có cơ hội sở hữu mẫu xe sang trọng với mức chi phí thực tế tối ưu nhất. Động thái này không chỉ nhằm thúc đẩy doanh số trong giai đoạn thị trường xe sang có nhiều biến động, mà còn là bước chuẩn bị chiến lược của các đại lý để tối ưu hóa danh mục sản phẩm trước khi đón nhận những cập nhật mới nhất từ thương hiệu Đức trong thời gian tới.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới