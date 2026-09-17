Jensen Huang nói AI đã bước vào kỷ nguyên siêu trí tuệ

CEO Nvidia Jensen Huang đang đưa ra một cách nhìn khác về cuộc tranh luận an toàn AI đang nóng lên tại Mỹ. Tại All-In Summit ở Los Angeles ngày 14/9, ông cho rằng những rủi ro kỹ thuật thực tế cần được kiểm thử và kiểm soát bằng các biện pháp cụ thể, thay vì để những kịch bản AI dẫn tới tận thế chi phối toàn bộ tốc độ phát triển công nghệ. Quan điểm này được đưa ra ngay sau khi CEO Anthropic Dario Amodei kêu gọi ngành AI giảm tốc để có thêm thời gian đánh giá các rủi ro an toàn.

CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng các rủi ro AI thực tế cần được xử lý bằng kiểm thử và cơ chế giám sát thay vì chỉ dựa trên những kịch bản tận thế.

Theo Jensen Huang, không nên đánh đồng những sự cố AI có thể quan sát, tái hiện và khắc phục với các giả thuyết về khả năng công nghệ hủy diệt nền văn minh. Ông cho rằng những lỗi trong quá trình phát triển mô hình có thể được xử lý thông qua môi trường thử nghiệm, đánh giá độc lập và các lớp giám sát tương tự quy trình kiểm toán trong những ngành công nghiệp khác. Với các phòng thí nghiệm AI ngày càng sở hữu năng lực tính toán lớn, CEO Nvidia cho rằng việc tăng cường kiểm thử sẽ thực tế hơn so với đình chỉ tiến trình phát triển chỉ vì những nguy cơ chưa có cơ sở định lượng rõ ràng.

Một chủ đề khác được Jensen Huang đề cập là khả năng AI tự cải tiến đệ quy, thường được gọi là RSI, vốn là một trong những kịch bản khiến giới nghiên cứu lo ngại về nguy cơ mất kiểm soát. Theo ông, RSI không nhất thiết phải được xem như một cơ chế “tiến hóa” bí ẩn, mà có thể hình thành từ nhiều kỹ thuật hiện có như học tăng cường, tự phản tư, tạo dữ liệu tổng hợp và sử dụng AI để hỗ trợ phát triển phần mềm. Điểm quan trọng nằm ở việc phân biệt quá trình nghiên cứu bên trong phòng thí nghiệm với sản phẩm được triển khai ra bên ngoài, nơi các lớp kiểm soát và đánh giá an toàn có thể được áp dụng trước khi hệ thống tiếp cận người dùng.

Jensen Huang cũng nhìn nhận cuộc đua AI dưới góc độ cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông đánh giá hệ sinh thái AI nguồn mở của Trung Quốc đang phát triển nhanh nhờ nguồn nhân lực kỹ thuật lớn, đồng thời cho rằng đặc tính của mã nguồn mở khiến ranh giới quốc gia trở nên khó xác định. Một mô hình được công bố có thể được cộng đồng tải xuống, điều chỉnh và phát triển thành các sản phẩm khác nhau. Vì vậy, theo ông, kết quả của cuộc đua AI không chỉ nằm ở việc quốc gia nào tạo ra mô hình mạnh nhất trước, mà còn phụ thuộc vào khả năng đưa công nghệ vào doanh nghiệp, trường học, phòng nghiên cứu và hoạt động sản xuất.

Jensen Huang nhận định AI đã đạt năng lực vượt con người trong một số nhiệm vụ chuyên biệt, dù cách hiểu này khác với khái niệm siêu trí tuệ toàn diện.

Quan điểm này cũng liên quan trực tiếp đến cuộc điện thoại bất ngờ giữa chương trình với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump tiếp tục thể hiện lập trường ủng hộ việc mở rộng hạ tầng AI, cho rằng Mỹ không nên tự hạn chế trước một công nghệ có thể tạo ra tác động kinh tế lớn. Với Jensen Huang, AI hiện không còn chỉ là câu chuyện về mô hình phần mềm mà đã trở thành một ngành công nghiệp đòi hỏi chip, trung tâm dữ liệu, điện năng, đất đai và hệ thống mạng. Nvidia theo đó tập trung cung cấp nền tảng tính toán và phần mềm để các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực xây dựng ứng dụng riêng.

Đáng chú ý nhất, Jensen Huang cho rằng thế giới đã bước vào giai đoạn “siêu trí tuệ” nếu định nghĩa khái niệm này theo năng lực ở từng nhiệm vụ cụ thể. Ông lấy những lĩnh vực như lái xe hoặc phân tích protein làm ví dụ, nơi AI có thể đạt hiệu suất vượt con người ở một số nhiệm vụ chuyên biệt mà không cần trở thành một thực thể toàn năng. Nhận định này khác với cách hiểu phổ biến về siêu trí tuệ như một hệ thống vượt con người trên hầu hết mọi lĩnh vực. Dù vậy, phát biểu của CEO Nvidia cho thấy tranh luận về AI đang chuyển từ câu hỏi liệu công nghệ có đạt năng lực vượt con người hay không sang vấn đề con người sẽ đo lường, kiểm soát và ứng dụng năng lực đó như thế nào.