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Số hóa - Xe

Nissan Việt Nam thực hiện liền 7 đợt triệu hồi với 302 xe lỗi túi khí

Nissan đang gọi triệu hồi hàng loạt mẫu xe tại thị trường Việt Nam do lỗi túi khí. Các xe này đều được sản xuất tại nhà máy ở Nhật Bản từ năm 2001 đến 2014.

Thảo Nguyễn
Video: 7 thắc mắc về Túi khí ôtô được giải đáp.

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa thông báo 7 đợt triệu hồi mới đều liên quan đến lỗi túi khí, ảnh hưởng đến các mẫu xe Nissan. Điểm chung của các xe bị ảnh hưởng là đều được nhập khẩu từ nhiều nhà máy khác nhau của Nissan tại Nhật Bản (Shonan, Kyushu và Oppama).

Theo thông báo, hiện Công ty TNHH Phát Triển Công Nghiệp Ôtô Việt Nam (trụ sở tại KCN Việt Hưng, Quảng Ninh) chịu trách nhiệm thực hiện triệu hồi và khắc phục lỗi cho tất cả các ôtô Nissan trong diện ảnh hưởng.

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Nissan Việt Nam thực hiện liền 7 đợt triệu hồi với 302 xe lỗi túi khí.

Tổng cộng, số lượng xe Nissan bị triệu hồi tại Việt Nam do lỗi túi khí mới là 302 chiếc, vời thời gian sản xuất từ năm 2001 đến 2014, gồm nhiều mẫu xe khác nhau: Patrol, X-Trail, Bluebird Sylphy, Frontier và Maxima.

Từ ngày 15/06/2026 đến ngày 15/06/2029, chủ sở hữu phương tiện trong diện ảnh hưởng có thể mang xe đến các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Nissan trên toàn quốc để được kiểm tra và thay thế cụm bơm túi khí miễn phí. Thời gian sửa chữa kéo dài từ 48 phút đến 1 giờ 12 phút cho mỗi xe tùy mẫu.

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Theo báo cáo từ Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường nước ta vẫn còn khoảng 51.000 ôtô nằm trong diện ảnh hưởng của lỗi túi khí Takata.

Nguyên nhân của lần triệu hồi này vẫn nằm ở cụm bơm túi khí hành khách phía trước, bộ phận này có thể được trang bị một số tấm đẩy với mật độ không đủ có thể khiến áp suất bên trong cụm bơm tăng quá mức khi triển khai.

Điều đó sẽ gây vỡ cụm bơm túi khí, làm các ảnh kim loại văng ra, tăng nguy cơ bốc cháy. Ngoài ra, một số trường hợp túi khí bung ra với áp lực quá lớn, khiến các linh kiện vỡ và bắn ra gây chấn thương cho người lái và hành khách.

Cách đây ít ngày, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (thuộc Bộ Công thương) cũng đã ban hành thông báo về chiến dịch triệu hồi ô tô do lỗi túi khí Takata. Theo báo cáo từ Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường nước ta vẫn còn khoảng 51.000 ô tô nằm trong diện ảnh hưởng của lỗi túi khí Takata chưa được kiểm tra và khắc phục, gồm các mẫu xe thuộc các hãng Toyota, Mitsubishi, Ford, Honda và Mercedes-Benz.

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