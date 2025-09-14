Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Lao vào hỗn chiến, một người đàn ông ở Đắk Lắk tử vong

Khi lao vào hỗn chiến, một người đàn ông ở Đắk Lắk bị trọng thương và dù được đưa đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong.

Theo Huỳnh Thủy/Tiền Phong

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh, thiếu niên tại xã Tam Giang khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ hỗn chiến.
Hiện trường vụ hỗn chiến.

Theo thông tin ban đầu, tối 13/9, H.H.Đ. (18 tuổi, trú xã Tam Giang) chở H.V.K. (17 tuổi, trú cùng xã) đi ngang quán bida, cà phê trên địa bàn.

Tại đây, hai thanh thiếu niên này gặp T.N.B. (14 tuổi, trú xã Phú Xuân, Đắk Lắk). Sau đó, Đ. và K. quay lại quán, nơi B. cùng một số thanh niên khác đang ngồi uống nước.

Tại đây, K. và Đ. đã có hành vi hành hung B. bằng tay và mũ bảo hiểm. Dù được can ngăn, hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại. Sau đó, K. bẻ đôi chiếc đũa gỗ ở quán thủ trong người.

Một lúc sau, Đ.N.V. (21 tuổi) và T.N.R. (22 tuổi) xuất hiện, hai nhóm liền lao vào đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, K. dùng đũa đâm vào mặt V. Chưa hết, K. còn đá 2 phát vào đầu khiến anh V. bất tỉnh tại chỗ

Hai bên tiếp tục đánh nhau một lúc mới dừng lại. Sau đó, anh V. được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Vụ hỗn chiến được ghi lại, chia sẻ trên mạng xã hội.

#hỗn chiến Đắk Lắk #tử vong do hỗn chiến #xã Tam Giang Đắk Lắk #bạo lực thanh thiếu niên #đánh nhau gây chết người #vụ việc Đắk Lắk

Bài liên quan

Xã hội

Lộ thêm vụ trộm xe máy, điện thoại khi ngăn chặn nhóm thanh niên hỗn chiến

Công an Thanh Hóa đang ngăn chặn vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên thì phát hiện đối tượng từng gây ra vụ trộm xe máy và điện thoại ở Bắc Ninh.

Ngày 14/9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên, đồng thời phát hiện một đối tượng trộm cắp tài sản.

Khoảng 21h32 ngày 11/9, trong lúc tuần tra lưu động trên Quốc lộ 16 (đoạn qua địa bàn xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Tổ tuần tra kiểm soát do Đại úy Phạm Văn Hải làm tổ trưởng nhận được tin báo từ Công an xã Quan Sơn về việc có một số đối tượng điều khiển phương tiện không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt nhóm đối tượng hỗn chiến trong đêm ở Lâm Đồng

Do mâu thuẫn cá nhân, nhóm của Võ Thế Anh và nhóm của Nguyễn Cao Nhật Huy mang theo hung khí lao vào đánh nhau, la hét, rượt đuổi nhau đường phố.

Ngày 23/8, thông tin từ Công an xã Hoài Đức (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bắt thêm 4 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra vào khuya 14/7.

Cụ thể, 4 đối tượng bị bắt, gồm: Nguyễn Trường Huy (SN 2005), Nguyễn Duy Tân (SN 2006), Nguyễn Cao Nhật Huy (SN 2008), Nguyễn Hà Lâm (SN 2002), cùng trú xã Hoài Đức.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 11 đối tượng nẹt pô, rú ga rồi hỗn chiến tại Gia Lai

Chiều 21/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Liên quan đến vụ việc 2 nhóm thanh niên dùng nẹt pô, rú ga và hung khí rượt đuổi, hỗn chiến trên nhiều tuyến đường xung quanh khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết, 6 đối tượng thuộc nhóm của Lê Quốc Hưng (SN 2005, trú phường An Phú) gồm: Nguyễn Ngọc Anh (SN 2006, trú phường Hội Phú), Phạm Gia Kiệt (SN 2007, trú phường Diên Hồng), Trần Nguyễn Duy Phúc (SN 2007, trú phường Diên Hồng), Lê Trung Kiên (SN 2006, trú xã Ia Hrung) và Trần Huy Vũ (SN 2006, trú phường Hội Phú)

1.jpg
Nhóm đối tượng nẹt pô, rú ra và hỗn chiến náo loạn đường phố. Ảnh V.N
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới