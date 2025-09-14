Lộ thêm vụ trộm xe máy, điện thoại khi ngăn chặn nhóm thanh niên hỗn chiến

Công an Thanh Hóa đang ngăn chặn vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên thì phát hiện đối tượng từng gây ra vụ trộm xe máy và điện thoại ở Bắc Ninh.

Ngày 14/9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên, đồng thời phát hiện một đối tượng trộm cắp tài sản.

Khoảng 21h32 ngày 11/9, trong lúc tuần tra lưu động trên Quốc lộ 16 (đoạn qua địa bàn xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Tổ tuần tra kiểm soát do Đại úy Phạm Văn Hải làm tổ trưởng nhận được tin báo từ Công an xã Quan Sơn về việc có một số đối tượng điều khiển phương tiện không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Tổ công tác lập biên bản vụ việc và bàn giao cho Công an xã Quan Sơn tiếp tục xử lý.

Khi triển khai các biện pháp ngăn chặn, cảnh sát đã phát hiện Hà Anh Kiệt (SN 2010) chở theo Lương Anh Vũ (SN 2008), cả hai đều trú xã Tam Lư, tỉnh Thanh Hóa, không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu. Lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Qua xác minh, cảnh sát xác định chiếc mô tô không biển kiểm soát mà Hà Anh Kiệt đang sử dụng là tài sản của một người dân vừa bị mất trộm tại tỉnh Bắc Ninh.

Hà Anh Kiệt khai nhận, tối 26/8, tại một quán bia ở tỉnh Bắc Ninh, lợi dụng anh Đ.V.H. say rượu và đang ngủ, Kiệt đã lấy trộm mô tô và 1 điện thoại iPhone 14 Promax của anh H.. Sau đó, Kiệt đã bán chiếc điện thoại lấy tiền tiêu xài rồi về quê ở xã Tam Lư lẩn trốn.

Tối 11/9, do Lương Anh Vũ có mâu thuẫn với một thanh niên ở quán hát karaoke nên đã nhờ Kiệt đến để giải quyết. Khi đi, hai đối tượng này đã mang theo 2 vỏ chai bia với mục đích đánh nhau với các đối tượng ở quán hát. Đang trên đường di chuyển từ xã Tam Lư đến xã Quan Sơn thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.