Xã hội

Khởi tố 11 đối tượng nẹt pô, rú ga rồi hỗn chiến tại Gia Lai

Chiều 21/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Hà Ngọc Chính - H. Đại

Liên quan đến vụ việc 2 nhóm thanh niên dùng nẹt pô, rú ga và hung khí rượt đuổi, hỗn chiến trên nhiều tuyến đường xung quanh khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết, 6 đối tượng thuộc nhóm của Lê Quốc Hưng (SN 2005, trú phường An Phú) gồm: Nguyễn Ngọc Anh (SN 2006, trú phường Hội Phú), Phạm Gia Kiệt (SN 2007, trú phường Diên Hồng), Trần Nguyễn Duy Phúc (SN 2007, trú phường Diên Hồng), Lê Trung Kiên (SN 2006, trú xã Ia Hrung) và Trần Huy Vũ (SN 2006, trú phường Hội Phú)

1.jpg
Nhóm đối tượng nẹt pô, rú ra và hỗn chiến náo loạn đường phố. Ảnh V.N

Và 5 đối tượng trong nhóm của Nguyễn Hoàng Khải (SN 2008, trú tại phường An Khê) cùng Nông Anh Thắng (SN 2007, trú tại xã Ia Ly), Võ Hoàng Vũ (SN 2004, trú tại xã Ia Ly), Quách Hải Đăng (SN 2005, trú tại xã Bàu Cạn) và Lê Phạm Gia Hân (SN 2008, trú tại xã Sa Loong, tỉnh Quảng Ngãi).

Trong số này có 7 đối tượng bị bắt tạm giam là Hưng, Huy Vũ, Khải, Kiên, Ngọc Anh, Thắng, Hoàng Vũ. 4 đối tượng còn lại cơ quan CSĐT bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ, tối 9/5/2025, nhóm của Khải ngồi nhậu ở nhà trọ trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Pleiku). Đến rạng sáng ngày 10/5, một thanh niên trong nhóm là N.T.H. (SN 2010, trú tại xã Sa Loong, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe máy chở Hân về phòng trọ trên đường Phạm Văn Đồng.

2.jpg
Các đối tượng bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh V.N

Quá trình điều khiển xe máy, H. vừa nẹt pô, rú ga, khi tới đường Anh Hùng Núp thì gặp nhóm Hưng, Ngọc Anh, Kiệt, Phúc đi trên 2 xe máy. Thấy H. nẹt pô, Hưng cho rằng H. đang thách thức, khiêu khích mình nên đã điều khiển xe máy đuổi theo H. và Hân. Thấy bị đuổi, H. điều khiển xe bỏ chạy, Hân ngồi sau cầm mũ bảo hiểm ném về phía Hưng rồi bỏ chạy về nơi nhóm của mình đang nhậu.

Chưa dừng lại, 2 nhóm lấy dao tự chế, bình xịt hơi cay, vỏ chai bia và tìm nhau gây hấn trên nhiều tuyến đường tại phường Pleiku. Rạng sáng cùng ngày, nhóm của Khải đã đụng độ nhóm của Hưng ở khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết nên 2 bên dùng hung khí mang theo lao vào hỗn chiến.

Khi lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu tại Quảng trường Đại Đoàn Kết xuất hiện, 2 nhóm bỏ chạy. Cảnh sát đã khống chế được Đăng, Thắng bàn giao cho Công an phường Tây Sơn (cũ).

Quá trình điều tra, Công an đã triệu tập nhiều đối tượng liên quan. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra quyết định khởi tố 11 đối tượng, các trường hợp còn lại cũng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Điều tra nhóm thanh thiếu niên đem dao tự chế tìm chém đối thủ:

(Nguồn: THĐT)
