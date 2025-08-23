Hà Nội

Xã hội

Bắt nhóm đối tượng hỗn chiến trong đêm ở Lâm Đồng

Do mâu thuẫn cá nhân, nhóm của Võ Thế Anh và nhóm của Nguyễn Cao Nhật Huy mang theo hung khí lao vào đánh nhau, la hét, rượt đuổi nhau đường phố.

Hạo Nhiên

Ngày 23/8, thông tin từ Công an xã Hoài Đức (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bắt thêm 4 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra vào khuya 14/7.

Cụ thể, 4 đối tượng bị bắt, gồm: Nguyễn Trường Huy (SN 2005), Nguyễn Duy Tân (SN 2006), Nguyễn Cao Nhật Huy (SN 2008), Nguyễn Hà Lâm (SN 2002), cùng trú xã Hoài Đức.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 14/7, 5 đối tượng, gồm: Võ Thế Anh (SN 2007), Đoàn Tuấn Kiệt (SN 2007); Nguyễn Anh Tú (SN 2006), Trần Đức Hưng (SN 2006); Nguyễn Trần Anh Khiêm (SN 2007), cùng trú tại xã Hoài Đức đã mang theo dao tự chế, chai thủy tinh, đi xe mô tô kéo đến nhà của Nguyễn Cao Nhật Huy (SN 2008), trú cùng xã, để đánh nhau.

Tại đây, Huy cùng 5 đối tượng khác, gồm: Nguyễn Trường Huy (SN 2005), Nguyễn Duy Tân (SN 2006); Nguyễn Hà Lâm (SN 2002); Nguyễn Anh Tuấn (SN 2009), đều trú tại xã Hoài Đức, cùng với 1 đối tượng người Đồng Nai (chưa rõ nhân thân), chuẩn bị hung khí là dao tự chế, kiếm Nhật và bình xịt hơi cay chờ sẵn.

z6933857708734-6e93e9779c3a6933a1b2e58032edbcb5-4940.jpg
Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Khi nhóm của Võ Thế Anh đi đến ngã tư đường Nguyễn Thông và Trần Hưng Đạo thuộc khu phố 2 (xã Hoài Đức) thì gặp nhóm của Nguyễn Cao Nhật Huy. Lúc này, 2 bên đã dùng hung khí lao vào đánh nhau, la hét, rượt đuổi nhau trên đoạn đường Trần Hưng Đạo.

Trong quá trình đánh nhau, Trần Đức Hưng bị Nguyễn Trường Huy dùng cây kiếm chém bị thương, nên được đồng bọn đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam tỉnh Lâm Đồng cấp cứu.

Kết quả xác minh, Hưng bị 1 vết thương ở vùng bả vai phải (dài 12 cm, sâu 4 cm), 1 vết thương ở cẳng tay (dài 8 cm, sâu 3 cm), đứt gân duỗi ngón tay 3, 4, 5.

Trong lúc Hưng đang được cấp cứu, nhóm của Huy tập trung lại trước nhà Nguyễn Trường Huy. Lúc này có thêm 3 thanh niên ở Định Quán (Đồng Nai) đến. Tất cả 9 đối tượng bên nhóm Huy tiếp tục rủ nhau đi trên 4 xe mô tô, mang theo hung khí đi tìm nhóm của Võ Thế Anh đánh tiếp.

Sau đó, nhóm 9 đối tượng tìm đến Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, nhóm này tiếp tục cầm hung khí rượt đuổi nhóm Thế Anh vào khu vực khoa cấp cứu, làm các bác sĩ và y tá hoảng sợ bỏ chạy. Còn nhóm của Nguyễn Cao Nhật Huy đã bỏ trốn.

Đến nay, cơ quan Công an đã thi hành lệnh bắt 8 đối tượng, khởi tố 1 đối tượng, các đối tượng còn lại cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi và xử lý sau. Đối với thương tích của Trần Đức Hưng và thiệt hại về tài sản trong vụ án, cơ quan chức năng sẽ tiến hành giám định, định giá tài sản để làm căn cứ xử lý về các đối tượng liên quan về tội “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video ngăn chặn 30 thanh thiếu niên hỗn chiến trong đêm.

(Nguồn: Truyền hình Tây Ninh)
