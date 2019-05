Nắng nóng kỷ lục, sử dụng điều hòa ôtô như thế nào?

Việc sử dụng điều hòa ôtô không đơn giản chỉ là bật tắt máy lạnh, nó còn là cả một kỹ năng sử dụng. Việc sử dụng hợp lý và bảo dưỡng định kỳ hệ thống điều hòa sẽ giúp xe của bạn hoạt động hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu hơn, bên cạnh đó nó cũng giảm thiểu chi phí và an toàn... Khi xe chưa nổ máy mà bật điều hoà xe ôtô ngay thì ắc quy sẽ phải hoạt động để chạy quạt gió. Tình trạng này xảy ra thường xuyên thì tuổi thọ của ắc quy sẽ giảm rất nhanh. Khi tắt máy mà chưa tắt điều hòa thì ắc quy cũng sẽ bị ảnh hưởng do phải chịu tải đột ngột. Nếu bạn bật điều hòa ôtô ngay khi khởi động, nó sẽ khiến chiếc "xế yêu" tiêu tốn nhiều năng lượng và lâu mát do các dòng khí nóng bên trong và điều này sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của hệ thống làm lạnh. Vì vậy, bạn nên khởi động xe trước khi bật điều hòa và tắt điều hòa trước khi tắt máy. Khi thời tiết mùa hè với những cái nóng gay gắt, bạn hãy khởi động xe và mở các cửa để cho các luồng khí nóng thoát ra khỏi xe, sau khoảng 5 phút khởi động xe hãy bật điều hòa và chỉnh mức gió phù hợp. Việc hạ kính xe trước khi bật điều hòa giúp nhiệt trong xe thoát ra ngoài. Các bộ phận trên xe như: bảng táp lô, ghế da, ốp cửa và nhiều chi tiết khác đều làm từ nhựa. Những chi tiết này khi gặp thời tiết nóng sẽ toả ra mùi khó chịu, hạ kính sẽ giúp hơi nóng và mùi khó chịu này thoát ra ngoài. Do đó, trước khi bật điều hòa, nên mở cửa kính xe, khởi động xe bật quạt gió để thổi hết hơi nóng ra ngoài trong 5 phút, giúp không khí trong xe trở nên thông thoáng. Lưu ý là phải lên hết kính xe sau khi nhiệt độ trong xe đã phù hợp, tránh để hơi mát thoát ra ngoài gây tốn nhiên liệu. Hãy điều chỉnh chế độ quạt gió phù hợp khi mở điều hòa, bởi khi quạt ở mức quá lớn sẽ tiêu tốn điện năng hoặc gây khó chịu khi gió thổi mạnh. Nếu để quạt điều hoà quá yếu sẽ thiếu cảm giác mát lạnh. Vì vậy cần điều chỉnh nhiệt độ làm mát từ từ, không nên để ở mức làm lạnh cao nhất, sẽ khiến dàn lạnh hoạt động quá sức. Bạn cũng nên điều chỉnh cửa gió ôtô một cách hợp lý tránh phả thẳng hơi mát vào mặt gây ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng không nên thổi thẳng hơi gió lên kính sẽ gây hiện tượng đọng nước trên của kính xe. Ngoài ra chủ xe cũng nên bảo dưỡng và vệ sinh hệ thống điều hòa ôtô định kỳ giúp bảo đảm hệ thống luôn hoạt động tốt, tăng tuổi thọ hệ thống và kịp thời phát hiện hư hỏng sửa chữa. Hơn nữa nó còn mang lại nhiều lợi ích như bảo vệ sức khỏe cho gia đình bạn, tiết kiệm năng lượng và phòng tránh những hư hỏng cho xế yêu của bạn. Video: Hướng dẫn sử dụng điều hòa trên xe hơi.

Việc sử dụng điều hòa ôtô không đơn giản chỉ là bật tắt máy lạnh, nó còn là cả một kỹ năng sử dụng. Việc sử dụng hợp lý và bảo dưỡng định kỳ hệ thống điều hòa sẽ giúp xe của bạn hoạt động hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu hơn, bên cạnh đó nó cũng giảm thiểu chi phí và an toàn... Khi xe chưa nổ máy mà bật điều hoà xe ôtô ngay thì ắc quy sẽ phải hoạt động để chạy quạt gió. Tình trạng này xảy ra thường xuyên thì tuổi thọ của ắc quy sẽ giảm rất nhanh. Khi tắt máy mà chưa tắt điều hòa thì ắc quy cũng sẽ bị ảnh hưởng do phải chịu tải đột ngột. Nếu bạn bật điều hòa ôtô ngay khi khởi động, nó sẽ khiến chiếc "xế yêu" tiêu tốn nhiều năng lượng và lâu mát do các dòng khí nóng bên trong và điều này sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của hệ thống làm lạnh. Vì vậy, bạn nên khởi động xe trước khi bật điều hòa và tắt điều hòa trước khi tắt máy. Khi thời tiết mùa hè với những cái nóng gay gắt, bạn hãy khởi động xe và mở các cửa để cho các luồng khí nóng thoát ra khỏi xe, sau khoảng 5 phút khởi động xe hãy bật điều hòa và chỉnh mức gió phù hợp. Việc hạ kính xe trước khi bật điều hòa giúp nhiệt trong xe thoát ra ngoài. Các bộ phận trên xe như: bảng táp lô, ghế da, ốp cửa và nhiều chi tiết khác đều làm từ nhựa. Những chi tiết này khi gặp thời tiết nóng sẽ toả ra mùi khó chịu, hạ kính sẽ giúp hơi nóng và mùi khó chịu này thoát ra ngoài. Do đó, trước khi bật điều hòa, nên mở cửa kính xe, khởi động xe bật quạt gió để thổi hết hơi nóng ra ngoài trong 5 phút, giúp không khí trong xe trở nên thông thoáng. Lưu ý là phải lên hết kính xe sau khi nhiệt độ trong xe đã phù hợp, tránh để hơi mát thoát ra ngoài gây tốn nhiên liệu. Hãy điều chỉnh chế độ quạt gió phù hợp khi mở điều hòa, bởi khi quạt ở mức quá lớn sẽ tiêu tốn điện năng hoặc gây khó chịu khi gió thổi mạnh. Nếu để quạt điều hoà quá yếu sẽ thiếu cảm giác mát lạnh. Vì vậy cần điều chỉnh nhiệt độ làm mát từ từ, không nên để ở mức làm lạnh cao nhất, sẽ khiến dàn lạnh hoạt động quá sức. Bạn cũng nên điều chỉnh cửa gió ôtô một cách hợp lý tránh phả thẳng hơi mát vào mặt gây ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng không nên thổi thẳng hơi gió lên kính sẽ gây hiện tượng đọng nước trên của kính xe. Ngoài ra chủ xe cũng nên bảo dưỡng và vệ sinh hệ thống điều hòa ôtô định kỳ giúp bảo đảm hệ thống luôn hoạt động tốt, tăng tuổi thọ hệ thống và kịp thời phát hiện hư hỏng sửa chữa. Hơn nữa nó còn mang lại nhiều lợi ích như bảo vệ sức khỏe cho gia đình bạn, tiết kiệm năng lượng và phòng tránh những hư hỏng cho xế yêu của bạn. Video: Hướng dẫn sử dụng điều hòa trên xe hơi.