Hyundai Santa Fe và BMW X5 lỗi túi khí vẫn an toàn

(Kiến Thức) - Cả hai mẫu xe đình đám vừa ra mắt thị trường thế giới là Hyundai Santa Fe 2019 và BMW X5 2019 đều bị phát hiện lỗi túi khí trong quá trình thử nghiệm va chạm của Euro NCAP nhưng vẫn được đánh giá 5 sao an toàn.

Mới đây, Chương trình đánh giá xe mới châu Âu (Euro NCAP) đã tiến hành thử nghiệm một loạt mẫu ôtô, bao gồm Jeep Wrangler, Fiat Panda, Hyundai Santa Fe, BMW X5, Audi Q3, Jaguar I-Pace, Peugeot 508 và Volvo V60/S60. Trong đó, đáng chú ý là kết quả của Hyundai Santa Fe 2019.

Hyundai Santa Fe 2019 trong thử nghiệm an toàn của Euro NCAP.

Cụ thể, trong quá trình thử nghiệm, Euro NCAP đã phát hiện ra một lỗi khá nguy hiểm của Hyundai Santa Fe 2019. Theo đó, túi khí bên sườn của Hyundai Santa Fe 2019 có thể bị xé rách khi bung ra trên những chiếc xe được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh Paronama. Dù vậy, Hyundai Santa Fe 2019 vẫn nhận được kết quả đánh giá 5 sao an toàn của Euro NCAP.

Sau khi nhận được kết quả này, hãng Hyundai khẳng định sẽ tìm giải pháp khắc phục lỗi. Những chiếc Hyundai Santa Fe 2019 sản xuất đợt đầu đã được bán ra thị trường dự kiến sẽ bị triệu hồi để sửa lỗi túi khí bên sườn.

BMW X5 2019 bị Euro NCAP phát hiện lỗi túi khí đầu gối cho người lái.

Tương tự Hyundai Santa Fe 2019, mẫu SUV hạng sang BMW X5 thế hệ mới cũng bị Euro NCAP tìm ra lỗi túi khí trong quá trình thử nghiệm độ an toàn. Theo Euro NCAP, túi khí đầu gối dành cho người lái của BMW X5 2019 không bung ra đúng cách. Năm ngoái, trong thử nghiệm của Euro NCAP, người anh em của X5 là BMW 5-Series cũng bị lỗi tương tự. Tuy nhiên, BMW X5 2019 vẫn nhận 5 sao an toàn của Euro NCAP.

Có kết quả thử nghiệm an toàn tốt hơn Hyundai Santa Fe 2019 và BMW X5 thế hệ mới là Audi Q3, Jaguar I-Pace, Peugeot 508 cũng như Volvo V60/S60. Cả 5 mẫu xe châu Âu này đều được Euro NCAP đánh giá 5 sao an toàn cao nhất.

Jaguar I-Pace đạt kết quả an toàn cao nhất của Euro NCAP.

"Nói một cách công bằng, Audi Q3, Jaguar I-Pace, Peugeot 508 và Volvo V60/S60 đã thiết lập tiêu chuẩn an toàn để các hãng xe khác nhìn vào trong lần thử nghiệm này. Những hãng ôtô khác cũng cần học theo 5 ví dụ điển hình này để làm tốt trong thử nghiệm an toàn lần sau", ông Michiel van Ratingen, Tổng thư ký của Euro NCAP, phát biểu. "Đặc biệt, Jaguar I-Pace đã cho thấy những mẫu xe tương lai không chỉ thân thiện với môi trường mà còn có độ an toàn cao".

Trái ngược với Audi Q3, Jaguar I-Pace, Peugeot 508 và Volvo V60/S60, có 2 mẫu xe bị Euro NCAP đánh giá cực thấp về mặt an toàn, đó là Jeep Wrangler cũng như Fiat Panda. Trong đó, Jeep Wrangler phải nhận 1 sao về an toàn khi thiếu hệ thống phanh khẩn cấp tự động và hỗ trợ làn đường.

Jeep Wrangler 2018 bị Euro NCAP đánh giá thấp về an toàn.

"Thực sự là thất vọng khi thấy một mẫu xe hoàn toàn mới đã được bày bán trên thị trường vào năm 2018 mà lại không có hệ thống phanh khẩn cấp tự động và hỗ trợ làn đường", ông van Ratingen bày tỏ quan điểm. "Đã đến lúc chúng ta cần thấy một sản phẩm của tập đoàn Fiat-Chrysler có những tính năng an toàn cạnh tranh với các đối thủ".

Không những thiếu hệ thống phanh khẩn cấp tự động và hỗ trợ làn đường, Jeep Wrangler 2018 còn đạt kết quả thấp trong thử nghiệm khả năng bảo vệ hành khách người lớn, trẻ em hay người đi bộ. Trong 3 thử nghiệm này, Jeep Wrangler 2018 có kết quả lần lượt 50%, 69% và 49%.

Đáng thất vọng hơn nữa là Fiat Panda với kết quả thử nghiệm an toàn 0 sao do Euro NCAP đưa ra. Tương tự Jeep Wrangler 2018, Fiat Panda cũng là một sản phẩm của tập đoàn Fiat-Chrysler.