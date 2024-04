Cận cảnh BYD Atto 3 sắp về Việt Nam, dự kiến 900 triệu đồng

BYD Atto 3 2024 mới, hay còn biết đến với tên gọi BYD Yuan Plus, là mẫu ôtô điện phổ thông được nhà sản xuất Trung Quốc giới thiệu trên nhiều thị trường. Đây cũng là một trong những sản phẩm thành công nhất của BYD tại Thái Lan. Dự kiến khi về Việt Nam, giá xe BYD Atto 3 sẽ dao động quanh mức 900 triệu đồng, cạnh tranh cùng VinFast VF6. Hiện tại, các mẫu xe điện chạy pin ra mắt tại Việt Nam vẫn đang được hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%. Trong vòng 2 năm tiếp theo (từ 01/3/2025 đến 01/3/2027), sẽ chỉ cần nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi. BYD Atto 3 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.455 x 1.875 x 1.615 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.720 mm. Xe sở hữu thiết kế thanh thoát với những đường nét mềm mại, tạo nên sự hiện đại và hấp dẫn. Đầu xe điện BYD Atto 3 được trang bị đèn pha LED tự động thích ứng, giúp điều chỉnh ánh sáng phù hợp với môi trường lái xe. Ngoài ra, xe còn tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày và tính năng chờ dẫn đường. Cụm đèn chiếu sáng được thiết kế sắc sảo, kết hợp với các chi tiết sơn đen tinh tế tạo điểm nhấn ấn tượng. Phía bên hông, BYD Atto 3 được trang bị gương chiếu hậu có tính năng sấy kính, chỉnh/gập điện, giúp tối ưu hóa tầm nhìn và tiện lợi cho người lái. Bên cạnh đó, xe còn có các tuỳ chọn mâm 17 inch và 18 inch, tất cả đều được thiết kế cách điệu vô cùng cầu kỳ. Ở phần đuôi xe, BYD Atto 3 có cụm đèn hậu LED được thiết kế vắt ngang thời thượng, kết hợp với đèn báo rẽ tuần tự, tạo nên nét độc đáo và hiện đại cho xe. Về nội thất, Atto 3 được trang bị màn hình thông tin - giải trí có kích thước 15,6 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Màn hình trung tâm có thể xoay tròn, để dạng dọc hoặc ngang tùy nhu cầu sử dụng khác nhau. Xe còn có hệ thống âm thanh 8 loa Dirac HD, sạc không dây, sạc USB chuẩn A và C, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ phía trước chỉnh điện 4 hướng, cần số điện tử, phanh đỗ điện tử, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động và lọc bụi mịn PM2.5… Cung cấp sức mạnh cho BYD Atto 3 là động cơ điện có công suất cực đại 201 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm, kết hợp với hệ dẫn động cầu trước. Bản Standard Range sẽ được trang bị bộ pin 49,92 kWh cho phạm vi di chuyển tối đa 410 km. Trong khi đó, bản Extended Range được trang bị bộ pin 60,48 kWh cho tầm vận hành tối đa lên đến 480 km sau mỗi lần sạc đầy. Về trang bị an toàn, xe sở hữu nhiều tính năng hỗ trợ lái như: hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (ESP), kiểm soát lực kéo (TCS), phanh khẩn cấp tự động (AEB), cảnh báo va chạm phía trước (FCW), cảnh báo chệch làn đường (LDW), hỗ trợ giữ làn (LKA). Kiểm soát hành trình biến thiên với Stop & Go, 7 túi khí, camera 360, cảm biến đỗ xe trước sau... Sau Atto 3, có thể BYD sẽ tiếp tục giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam các mẫu xe khác là: BYD Seal, BYD Denza B5, BYD Denza D9, BYD Dolphin... Video: Xem trước SUV điện BYD Atto 3 2024 sắp về Việt Nam.

