Làm rõ vụ bảo vệ xô xát với phụ huynh trước mặt học sinh lớp 1

Tranh cãi do đưa con đến sớm hơn quy định đã dẫn tới xô xát giữa bảo vệ và phụ huynh tại cổng Trường Tiểu học Hoàng Xá 2 (tỉnh Phú Thọ).

Ngày 27/11, UBND xã Tu Vũ (tỉnh Phú Thọ) cho biết, đã yêu cầu Trường Tiểu học Hoàng Xá 2 làm việc với bảo vệ nhà trường và phụ huynh để giải quyết vụ xô xát trước mặt học sinh lớp 1, xảy ra tại khu vực cổng trường.

Ảnh chụp màn hình.

Vụ việc xảy ra khoảng 13h20 ngày 26/11 tại cổng Trường Tiểu học Hoàng Xá 2. Thời điểm này, chị T. đưa con học lớp 1 đến trường để tham gia buổi học năng khiếu. Theo quy định, cổng trường mở từ 13h30 do học sinh bên trong đang nghỉ trưa nên bảo vệ N.Đ.K kiên quyết không cho vào.

Do lo ngại nắng nóng và mất an toàn khi đứng ngoài cổng, nữ phụ huynh đề nghị được cho con vào sớm, nhưng không được chấp thuận. Hai bên xảy ra tranh cãi, sau đó bảo vệ có hành vi hành hung chị T. Nạn nhân phải đến Trạm y tế kiểm tra sức khỏe và hiện chưa ổn định. Sự việc lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Ông Nguyễn Xuân Huy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Xá 2 cho biết, buổi chiều hôm đó chỉ có học sinh bồi dưỡng và năng khiếu đến lớp. Cổng trường được mở theo đúng quy định lúc 13h30. Sau khi xảy ra xô xát, nhà trường mời hai bên làm việc, yêu cầu bảo vệ xin lỗi phụ huynh, đồng thời họp kiểm điểm, yêu cầu rút kinh nghiệm sâu sắc; nếu tái phạm sẽ chấm dứt hợp đồng lao động.

PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội nhận định, hành vi của bảo vệ là phản giáo dục, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín ngành và đội ngũ nhân viên trường học. Theo ông, những ứng xử không phù hợp còn tạo cảm giác mất an toàn, làm gia tăng khoảng cách giữa nhà trường và gia đình.

Chuyên gia cho rằng nhân viên trong môi trường giáo dục phải được chuẩn hóa theo quy định về hành vi ứng xử. Các khung quy tắc trong nhà trường cần được tập huấn đầy đủ không chỉ cho giáo viên mà cả nhân viên hợp đồng như bảo vệ, lao công. Khi làm việc liên quan đến trẻ em, nhân sự cần có lý lịch tư pháp rõ ràng để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Ông Nam cũng lưu ý tại kỳ họp Quốc hội lần này, các đại biểu đã đề xuất phụ cấp 30% cho nhân viên trường học từ 1/1/2026. Vì vậy, càng cần xây dựng bộ tiêu chí tuyển chọn phù hợp, gắn với chuẩn mực đạo đức và yêu cầu đặc thù của môi trường giáo dục.