Xã hội

Làm rõ vụ bảo vệ xô xát với phụ huynh trước mặt học sinh lớp 1

Tranh cãi do đưa con đến sớm hơn quy định đã dẫn tới xô xát giữa bảo vệ và phụ huynh tại cổng Trường Tiểu học Hoàng Xá 2 (tỉnh Phú Thọ).

Nguyễn Hinh

Ngày 27/11, UBND xã Tu Vũ (tỉnh Phú Thọ) cho biết, đã yêu cầu Trường Tiểu học Hoàng Xá 2 làm việc với bảo vệ nhà trường và phụ huynh để giải quyết vụ xô xát trước mặt học sinh lớp 1, xảy ra tại khu vực cổng trường.

lam-ro-vu-bao-ve-xo-xat-voi-phu-huynh-truoc-mat-hoc-sinh-lop-1.png
Ảnh chụp màn hình.

Vụ việc xảy ra khoảng 13h20 ngày 26/11 tại cổng Trường Tiểu học Hoàng Xá 2. Thời điểm này, chị T. đưa con học lớp 1 đến trường để tham gia buổi học năng khiếu. Theo quy định, cổng trường mở từ 13h30 do học sinh bên trong đang nghỉ trưa nên bảo vệ N.Đ.K kiên quyết không cho vào.

Do lo ngại nắng nóng và mất an toàn khi đứng ngoài cổng, nữ phụ huynh đề nghị được cho con vào sớm, nhưng không được chấp thuận. Hai bên xảy ra tranh cãi, sau đó bảo vệ có hành vi hành hung chị T. Nạn nhân phải đến Trạm y tế kiểm tra sức khỏe và hiện chưa ổn định. Sự việc lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Ông Nguyễn Xuân Huy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Xá 2 cho biết, buổi chiều hôm đó chỉ có học sinh bồi dưỡng và năng khiếu đến lớp. Cổng trường được mở theo đúng quy định lúc 13h30. Sau khi xảy ra xô xát, nhà trường mời hai bên làm việc, yêu cầu bảo vệ xin lỗi phụ huynh, đồng thời họp kiểm điểm, yêu cầu rút kinh nghiệm sâu sắc; nếu tái phạm sẽ chấm dứt hợp đồng lao động.

PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội nhận định, hành vi của bảo vệ là phản giáo dục, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín ngành và đội ngũ nhân viên trường học. Theo ông, những ứng xử không phù hợp còn tạo cảm giác mất an toàn, làm gia tăng khoảng cách giữa nhà trường và gia đình.

Chuyên gia cho rằng nhân viên trong môi trường giáo dục phải được chuẩn hóa theo quy định về hành vi ứng xử. Các khung quy tắc trong nhà trường cần được tập huấn đầy đủ không chỉ cho giáo viên mà cả nhân viên hợp đồng như bảo vệ, lao công. Khi làm việc liên quan đến trẻ em, nhân sự cần có lý lịch tư pháp rõ ràng để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Ông Nam cũng lưu ý tại kỳ họp Quốc hội lần này, các đại biểu đã đề xuất phụ cấp 30% cho nhân viên trường học từ 1/1/2026. Vì vậy, càng cần xây dựng bộ tiêu chí tuyển chọn phù hợp, gắn với chuẩn mực đạo đức và yêu cầu đặc thù của môi trường giáo dục.

Video từ camera giám sát ghi lại toàn bộ sự việc.
Xã hội

Điều tra vụ Hiệu trưởng và giáo viên xô xát trong tiệc liên hoan 20/11

Công an xã Trạm Tấu đang điều tra làm rõ vụ Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú TH&THCS Trạm Tấu và giáo viên xảy ra xô xát trong tiệc liên hoan 20/11.

Ngày 24/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai đã cung cấp thông tin sơ bộ về việc ông Nguyễn Văn Thanh - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Trạm Tấu (Lào Cai) và ông Ngô Ngọc Năm - giáo viên của nhà trường có xảy ra xô xát.

Theo xác minh và thông tin từ các cơ quan chức năng, ngày 19/11/2025 Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Trạm Tấu tổ chức chương trình kỷ niệm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Sau khi tổ chức phần lễ, nhà trường có tổ chức ăn uống tại nhà hàng Hiền Đào (địa chỉ thôn Km14+17, xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai).

Xem chi tiết

Xã hội

Mâu thuẫn dẫn đến xô xát, nam thanh niên bị đâm tử vong ở Ninh Bình

Từ mâu thuẫn trong quá trình làm việc, các đối tượng hẹn gặp nhau để "giải quyết". Trong lúc xảy ra xô xát, một người bị đâm tử vong tại chỗ.

Ngày 26/10, thông tin từ UBND phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người bị đâm tử vong tại chỗ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 25/10, tại một khu công nghiệp thuộc địa bàn phường Duy Hà. Từ mâu thuẫn trong quá trình làm việc, các đối tượng hẹn gặp nhau để “giải quyết mâu thuẫn”.

capture-4460.png
Hiện trường nơi xảy ra vụ án.
Xem chi tiết

Xã hội

Hai nhóm thanh niên xô xát khiến một người nhập viện

Do mâu thuẫn cá nhân, hai nhóm thanh niên đã có hành vi đuổi đánh nhau và sử dụng bát, đĩa, chai thủy tinh, gạch đá ném lẫn nhau gây mất trật tự công cộng.

Ngày 10/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 23h00 ngày 8/7, Công an xã Vị Xuyên tiếp nhận tin báo của quần chúng Nhân dân về việc 2 nhóm thanh niên có hành vi xô xát, đánh nhau gây mất trật tự công cộng tại khu vực Tổ dân phố 12 xã Vị Xuyên, trong đó có 1 nam thanh niên bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Vị Xuyên.

518279105-1200492835448294-5510195627358567881-n.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

