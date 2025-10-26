Hà Nội

Xã hội

Mâu thuẫn dẫn đến xô xát, nam thanh niên bị đâm tử vong ở Ninh Bình

Từ mâu thuẫn trong quá trình làm việc, các đối tượng hẹn gặp nhau để "giải quyết". Trong lúc xảy ra xô xát, một người bị đâm tử vong tại chỗ.

Gia Đạt

Ngày 26/10, thông tin từ UBND phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người bị đâm tử vong tại chỗ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 25/10, tại một khu công nghiệp thuộc địa bàn phường Duy Hà. Từ mâu thuẫn trong quá trình làm việc, các đối tượng hẹn gặp nhau để “giải quyết mâu thuẫn”.

capture-4460.png
Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Trong lúc xảy ra xô xát, một người bị đâm tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định tên H. (SN 2007, quê tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ). Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Các đối tượng liên quan đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Lãnh đạo Công an phường Duy Hà cho biết, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân bột phát giữa những người cùng làm việc tại công ty. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

